Identifican a las víctimas de doble asesinato frente a barbería de Toa Baja

La Policía identificó a los dos hombres que fueron asesinados durante un tiroteo registrado a las 5:33 de la tarde de este miércoles, frente a una barbería ubicada en la avenida Ramón Ríos Román, en Toa Baja.

El teniente José Carrión, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón confirmó a El Nuevo Día que las víctimas fueron identificadas como José Santiago Rodríguez, de 23 años, y Yahir Pérez Torres, de 21, ambos residentes del sector Sabana Seca, en Toa Baja.

“No tenían expedientes, pero no descartamos que fuera un crimen por acecho. En la escena recuperamos más de 50 casquillos de diferentes calibres”, informó Carrión, quien añadió que esto implica que se utilizaron, al menos, dos armas diferentes para cometer el crimen.

El oficial confirmó que otras tres personas resultaron afectadas durante el incidente, pero que no fueron alcanzadas por proyectiles de bala y que se encuentran estables.

“Los heridos están estables, les curaron las heridas porque eran superficiales. Son estudiantes de una escuela de música al lado de la barbería. Las balas rompieron los vidrios y eso fue lo que los hirió”, explicó el subdirector del CIC de Bayamón.

Carrión confirmó que se han entrevistado testigos y que identificaron cámaras de seguridad en establecimientos aledaños cuyo pietaje analizarán.

“Todavía estamos muy preliminar en la investigación, así que todavía no hemos revisado esos videos. Lo que tenemos hasta el momento es que un auto se acercó cuando los jóvenes salían de la barbería, varios sujetos se bajaron —todavía no sabemos si fueron tres o cuatro— y comenzaron a disparar", indicó.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:33 p.m. de la tarde del miércoles alertó a las autoridades sobre un tiroteo en el lugar.

“La escena es extensa, muchos casquillos de bala frente a la farmacia y hacia los lados”, confirmó preliminarmente el coronel Rafael Rosa Córdova, comandante auxiliar del área de Bayamón, quien fue uno de los primeros respondedores en la escena.