Reportan accidente fatal en Vega Baja

Un hombre de 54 años falleció en un accidente de tránsito reportado en la noche de este domingo en Vega Baja, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 7:50 p.m., en el kilómetro 1.2 de la carretera PR-687, en el Barrio Tortuguero de Vega Baja.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Uniformada, “mientras el conductor de un Toyota Yaris color blanco del año 2011, identificado como Wilson Adorno de 54 años, residente de Vega Alta, viajaba por esta vía de rodaje, presuntamente no cedió el paso, lo que provocó que impactara un vehículo Dodge Charger del año 2021”, conducido por un hombre de 41 años.

“Debido al impacto se informó que Adorno salió expulsado del vehículo cayendo al pavimento recibiendo traumas que le ocasionaron la muerte en el lugar, mientras que Rodríguez resultó lesionado, siendo transportado hasta una institución hospitalaria en condición de cuidado”, añadió el informe policiaco.

La agente Nilza Meléndez, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Liz López se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 212 accidentes fatales, 37 menos que los 249 registrados a la misma fecha en el 2024.

Por otro lado, la Uniformada indicó que un accidente grave de motora se reportó en la carretera PR-129, kilómetro 21.8, en Lares.

De acuerdo a la información preliminar, “mientras el conductor de una motora Harley Davidson, color negro, año 2008”, identificado como un hombre de 42 años y residente de Ciales, transitaba “en contra del tránsito, impactó la isleta central que divide los carriles”.

“A consecuencia del impacto, el conductor pierde el control y dominio de la motora e impactó la parte lateral izquierda del vehículo Hyundai, Elantra, color negro, año 2017”, conducido por una mujer de 42 años, “quien transitaba por su vía franca”.

Tras el impacto, el motorista “cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad. Fue transportado por los paramédicos de Emergencias Médicas Estatal a una institución hospitalaria del área de Arecibo. Su condición fue descrita como de cuidado”.