Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer fallece en un accidente de motora en Humacao

El incidente se reportó a eso de las 10:35 de la noche, en el kilómetro 11.8 de la carretera PR-906

29 de octubre de 2025 - 6:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarles daño físico. (Archivo / GFR Media)
Hasta este domingo, la Uniformada había reportado 242 accidentes fatales en lo que va de este año, 36 menos que los 206 para el mismo periodo el año pasado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció en un accidente de motora reportado en la noche de este martes en Humacao, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se registró a eso de las 10:35 p.m., en el kilómetro 11.8 de la carretera PR-906, ubicada en el barrio Candelero Arriba.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “una mujer la cual aún no ha sido identificada” transitaba “en una motora no descrita” y “al llegar al mencionado kilómetro, lo hizo a una velocidad que no le permitió control y dominio del manubrio”.

Agregó que la motorista “perdió el control y cayó al pavimento, resultando con traumas que le ocasionaron la muerte”.

El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, y el fiscal Juan Hernández están a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Uniformada había reportado 242 accidentes fatales en lo que va de este año, 36 menos que los 206 para el mismo periodo el año pasado.

Tags
HumacaoAccidentes de TránsitoMotorasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: