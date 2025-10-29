Mujer fallece en un accidente de motora en Humacao
El incidente se reportó a eso de las 10:35 de la noche, en el kilómetro 11.8 de la carretera PR-906
29 de octubre de 2025 - 6:43 AM
Una mujer falleció en un accidente de motora reportado en la noche de este martes en Humacao, informó la Policía.
De acuerdo con la información preliminar, el incidente se registró a eso de las 10:35 p.m., en el kilómetro 11.8 de la carretera PR-906, ubicada en el barrio Candelero Arriba.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “una mujer la cual aún no ha sido identificada” transitaba “en una motora no descrita” y “al llegar al mencionado kilómetro, lo hizo a una velocidad que no le permitió control y dominio del manubrio”.
Agregó que la motorista “perdió el control y cayó al pavimento, resultando con traumas que le ocasionaron la muerte”.
El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, y el fiscal Juan Hernández están a cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Uniformada había reportado 242 accidentes fatales en lo que va de este año, 36 menos que los 206 para el mismo periodo el año pasado.
