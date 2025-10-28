Opinión
28 de octubre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $140,000 en efectivo y $25,000 en prendas de residencia en Carolina

El escalamiento fue reportado en la urbanización Paseo del Prado, en ese municipio

28 de octubre de 2025 - 5:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desconocidos lograron acceso a una residencia en la urbanización Paseo del Prado, en Carolina, donde se apropiaron de $140,000 en efectivo y $25,000 en prendas de oro. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento reportado en la tarde de este lunes en una residencia de una urbanización de control de acceso, en Carolina, donde desconocidos cargaron con más de $165,000 en dinero entre efectivo, joyas y otros bienes materiales.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el querellante denunció el escalamiento a eso de las 12:53 de la tarde, en una residencia de la calle Plantío, en la urbanización Paseo del Prado, en ese municipio.

El perjudicado reportó que la puerta que conecta el patio con la residencia fue forzada, logrando acceso al interior. Allí, los cacos se apropiaron de una caja fuerte que se encontraba en el garaje que contenía $140,000 en efectivo y $25,000 en prendas de oro.

Además, los desconocidos se apropiaron de una cámara y una computadora, que fueron estimadas en unos $6,250.

La Policía indicó que el segundo nivel de la residencia también mostraba signos de saqueo, por lo que no se descarta que los ladrones hayan cargado con artículos adicionales.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tomaron 115 fotos y levantaron 23 tarjetas de huellas dactilares.

La División de Propiedad del CIC de Carolina continúan con la investigación.

