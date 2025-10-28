Roban $140,000 en efectivo y $25,000 en prendas de residencia en Carolina

La Policía investiga un escalamiento reportado en la tarde de este lunes en una residencia de una urbanización de control de acceso, en Carolina, donde desconocidos cargaron con más de $165,000 en dinero entre efectivo, joyas y otros bienes materiales.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el querellante denunció el escalamiento a eso de las 12:53 de la tarde, en una residencia de la calle Plantío, en la urbanización Paseo del Prado, en ese municipio.

El perjudicado reportó que la puerta que conecta el patio con la residencia fue forzada, logrando acceso al interior. Allí, los cacos se apropiaron de una caja fuerte que se encontraba en el garaje que contenía $140,000 en efectivo y $25,000 en prendas de oro.

Además, los desconocidos se apropiaron de una cámara y una computadora, que fueron estimadas en unos $6,250.

La Policía indicó que el segundo nivel de la residencia también mostraba signos de saqueo, por lo que no se descarta que los ladrones hayan cargado con artículos adicionales.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tomaron 115 fotos y levantaron 23 tarjetas de huellas dactilares.