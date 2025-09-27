Roban sobre $70,000 en efectivo y prendas: escalan penthouse en condominio de Carolina

Un escalamiento en un penthouse del condominio Bella Mare, en Carolina, dejó como saldo el hurto de unos $12,000 en efectivo y prendas valoradas en aproximadamente $60,000.

De acuerdo con la Policía, el querellante informó que, al llegar a su apartamento, se percató que la puerta estaba media abierta. Cuando entró a su hogar, encontró todo en desorden.

El perjudicado entonces entró a su habitación y se percató de la propiedad que le fue hurtada.