Roban sobre $70,000 en efectivo y prendas: escalan penthouse en condominio de Carolina
Al llegar a su apartamento, el querellante se percató que la puerta estaba media abierta
27 de septiembre de 2025 - 11:14 AM
Un escalamiento en un penthouse del condominio Bella Mare, en Carolina, dejó como saldo el hurto de unos $12,000 en efectivo y prendas valoradas en aproximadamente $60,000.
De acuerdo con la Policía, el querellante informó que, al llegar a su apartamento, se percató que la puerta estaba media abierta. Cuando entró a su hogar, encontró todo en desorden.
El perjudicado entonces entró a su habitación y se percató de la propiedad que le fue hurtada.
Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el escalamiento.
