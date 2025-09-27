Opinión
27 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban sobre $70,000 en efectivo y prendas: escalan penthouse en condominio de Carolina

Al llegar a su apartamento, el querellante se percató que la puerta estaba media abierta

27 de septiembre de 2025 - 11:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el escalamiento. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un escalamiento en un penthouse del condominio Bella Mare, en Carolina, dejó como saldo el hurto de unos $12,000 en efectivo y prendas valoradas en aproximadamente $60,000.

De acuerdo con la Policía, el querellante informó que, al llegar a su apartamento, se percató que la puerta estaba media abierta. Cuando entró a su hogar, encontró todo en desorden.

El perjudicado entonces entró a su habitación y se percató de la propiedad que le fue hurtada.

Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el escalamiento.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaRobosEscalamiento
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
