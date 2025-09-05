Opinión
Suscriptores
5 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalan hacienda de Yadier Molina en Toa Alta: roban propiedad valorada en $56,750

Se llevaron desde 14 cerdos pintos hasta un equino raza Spacer. Aquí lo que se sabe al momento sobre el robo

5 de septiembre de 2025 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dirigente de la selección nacional de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, Yadier Molina. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado a las 2:42 p.m. de ayer, jueves, en la Hacienda Vitín, propiedad de Yadier B. Molina Luciano, exreceptor de las Grandes Ligas, en Toa Alta.

De acuerdo con el informe preliminar, el administrador de la hacienda, localizada en el barrio Quebrada Arena, sector Hoyo Prieto, denunció que forzaron el candado del portón principal para acceder a la propiedad.

Una vez dentro, los individuos lograron acceso a la residencia y a las áreas aledañas, apropiándose de aproximadamente $56,750 en pertenencias, que incluyen 14 cerdos pintos y blancos.

De igual forma, se robaron un equino raza Spacer; 15 sacos de alimentos; cinco televisores; un vehículo Polaris, Ranger Crew 1000, color verde, sin tablilla; y un compresor de aire, marca Goodyear, color rojo.

Además, cargaron con una nevera; una estufa; un microondas; tres camas literas; una cama tamaño full; un juego de comedor, un juego de sala, dos trimmer y una sopladora de hojas, indica el informe policíaco.

La agente Gina Diaz, adscrita al Distrito Policíaco de Toa Alta, investigó inicialmente el caso de escalamiento y lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
