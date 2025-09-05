Escalan hacienda de Yadier Molina en Toa Alta: roban propiedad valorada en $56,750

La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado a las 2:42 p.m. de ayer, jueves, en la Hacienda Vitín, propiedad de Yadier B. Molina Luciano, exreceptor de las Grandes Ligas, en Toa Alta.

De acuerdo con el informe preliminar, el administrador de la hacienda, localizada en el barrio Quebrada Arena, sector Hoyo Prieto, denunció que forzaron el candado del portón principal para acceder a la propiedad.

Una vez dentro, los individuos lograron acceso a la residencia y a las áreas aledañas, apropiándose de aproximadamente $56,750 en pertenencias, que incluyen 14 cerdos pintos y blancos.

De igual forma, se robaron un equino raza Spacer; 15 sacos de alimentos; cinco televisores; un vehículo Polaris, Ranger Crew 1000, color verde, sin tablilla; y un compresor de aire, marca Goodyear, color rojo.

Además, cargaron con una nevera; una estufa; un microondas; tres camas literas; una cama tamaño full; un juego de comedor, un juego de sala, dos trimmer y una sopladora de hojas, indica el informe policíaco.