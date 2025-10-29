Muere un hombre de 27 años en accidente con Can-Am en Quebradillas

Una persona perdió la vida en la tarde del martes en Quebradillas luego que su vehículo todo terreno Can-Am se volcara sobre él, falleciendo en el acto, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:00 p.m. alertó a las autoridades sobre un accidente en una finca privada en la carretera PR-437, a la altura del kilómetro 3,0, del barrio Charcas de ese municipio.

La Policía indicó que el infortunado viajaba como pasajero en el vehículo.

La Policía fue alertada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Cuando llegaron los agentes, conocieron que un hombre de “48 años y residente del mencionado municipio conducía el vehículo de motor tipo Can Am Odus UTV 800cc modelo Junglecross de color negro del año 2025”.

El comunicado policiaco agregó que el conductor “realizó un viraje perdiendo el control del volante lo que provocó que vehículo se volcara”.

“Como resultado del accidente el pasajero Ryan Louis Mercado Romero, de 27 años, sufrió lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos”, indicó el informe policiaco.

Añadió que el conductor y un tercer pasajero fueron atendidos por el personal de Emergencias Médicas. Se reportó que ambos resultaron ilesos.

El conductor arrojó 0.0% en la prueba de alcohol en el organismo.