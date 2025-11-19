Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de noviembre de 2025
77°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a peatón fallecido tras ser arrollado por conductor de vehículo que retrocedía

El accidente ocurrió en la calle Domino del barrio Campanilla, en Toa Baja

19 de noviembre de 2025 - 8:35 PM

Updated At

Actualizado el 19 de noviembre de 2025 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un accidente fatal en el que un peatón perdió la vida fue reportado en la noche de este martes en el barrio Campanilla de Toa Baja. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un accidente en el que un peatón perdió la vida fue reportado en la noche de este martes en el barrio Campanilla de Toa Baja, informó la Policía.

RELACIONADAS

La Uniformada indicó, en el informe preliminar, que la tragedia ocurrió en la calle Domino de las parcelas Villa Hostos.

La Policía identificó al perjudicado como Kervin Joel Cabrera Vargas, de 34 años y residente en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, el peatón se encontraba recogiendo metales cuando un conductor de 59 años “conducía en retroceso un vehículo marca Mazda, modelo MVP, color verde”.

Según la Policía, el conductor “aceleró el vehículo perdiendo el control y dominio del volante, impactando a una pared de concreto con la parte posterior derecha del auto y a su vez al peatón”.

Cabrera Vargas resultó con heridas de gravedad, siendo transportado por Emergencias Médica Municipal a un hospital cercano, donde fue atendido por el doctor Roberto Vélez, quien certificó su muerte.

Al Conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.

El agente Obrayan Rodríguez de Jesús, supervisado por el sargento Juan Declet Rosado, y la fiscal Rosaura González Vélez se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoPeatón arrolladoToa BajaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: