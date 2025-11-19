Identifican a peatón fallecido tras ser arrollado por conductor de vehículo que retrocedía

Un accidente en el que un peatón perdió la vida fue reportado en la noche de este martes en el barrio Campanilla de Toa Baja, informó la Policía.

La Uniformada indicó, en el informe preliminar, que la tragedia ocurrió en la calle Domino de las parcelas Villa Hostos.

La Policía identificó al perjudicado como Kervin Joel Cabrera Vargas, de 34 años y residente en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, el peatón se encontraba recogiendo metales cuando un conductor de 59 años “conducía en retroceso un vehículo marca Mazda, modelo MVP, color verde”.

Según la Policía, el conductor “aceleró el vehículo perdiendo el control y dominio del volante, impactando a una pared de concreto con la parte posterior derecha del auto y a su vez al peatón”.

Cabrera Vargas resultó con heridas de gravedad, siendo transportado por Emergencias Médica Municipal a un hospital cercano, donde fue atendido por el doctor Roberto Vélez, quien certificó su muerte.

Al Conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.