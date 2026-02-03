Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltantes dejan a pareja a pie tras robarles el carro mientras echaban gasolina en Salinas

El incidente ocurrió en la noche del lunes, confirmó la Policía

3 de febrero de 2026 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Los hechos se reportaron a las 9:37 p.m. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una pareja fue víctima de un “carjacking” en la noche del lunes tras detenerse a echar gasolina en el Garage American, ubicado en el kilómetro 91.2 de la PR-1 en Salinas, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, el querellante alegó que se estacionó y su compañera se quedó dentro de la guagua Kia Seltos, color azul, del año 2024 y con tablilla KJB-158, cuando dos hombres se le acercaron.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, la despojaron de la guagua y una cartera con documentos personales. Luego, se marcharon del lugar, sin causarle daño físico.

El agente Arnaldo Sepúlveda, adscrito al Distrito de Salinas investigó y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, se comuniquen al 787-343-2020.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
