Asaltantes dejan a pareja a pie tras robarles el carro mientras echaban gasolina en Salinas

Una pareja fue víctima de un “carjacking” en la noche del lunes tras detenerse a echar gasolina en el Garage American, ubicado en el kilómetro 91.2 de la PR-1 en Salinas, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, el querellante alegó que se estacionó y su compañera se quedó dentro de la guagua Kia Seltos, color azul, del año 2024 y con tablilla KJB-158, cuando dos hombres se le acercaron.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, la despojaron de la guagua y una cartera con documentos personales. Luego, se marcharon del lugar, sin causarle daño físico.

El agente Arnaldo Sepúlveda, adscrito al Distrito de Salinas investigó y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.