Dos sujetos interceptan a mujer de 62 años durante un “carjacking” en Carolina
El vehículo robado fue descrito como un Nissan Versa gris del 2021
24 de diciembre de 2025 - 6:48 AM
24 de diciembre de 2025 - 6:48 AM
Una mujer de 62 años fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, miércoles en Carolina, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:31 p.m., en una intersección de la carretera PR-185.
Según información preliminar, la sexagenaria alegó que “fue interceptada por dos individuos a bordo de una motora, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto”.
“Los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, utilizando un arma de fuego, se apropiaron de su vehículo Nissan Versa, año 2021, color gris, cuatro puertas, con la tablilla JPP-134”, apuntó el informe policiaco.
“Los asaltantes huyeron del lugar y no se reportaron personas heridas”, agregó.
El agente Marvin Rodríguez, adscrito al precinto de Caroolina, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales.
Hasta este pasado domingo, la Policía había reportado 214 carjackings en lo que va de este año, 115 menos que los 329 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: