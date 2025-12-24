Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos sujetos interceptan a mujer de 62 años durante un “carjacking” en Carolina

El vehículo robado fue descrito como un Nissan Versa gris del 2021

24 de diciembre de 2025 - 6:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
(Archivo)
Hasta este pasado domingo, la Policía había reportado 214 carjackings en lo que va de este año, 115 menos que los 329 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 62 años fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, miércoles en Carolina, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:31 p.m., en una intersección de la carretera PR-185.

Según información preliminar, la sexagenaria alegó que “fue interceptada por dos individuos a bordo de una motora, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto”.

“Los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, utilizando un arma de fuego, se apropiaron de su vehículo Nissan Versa, año 2021, color gris, cuatro puertas, con la tablilla JPP-134”, apuntó el informe policiaco.

“Los asaltantes huyeron del lugar y no se reportaron personas heridas”, agregó.

El agente Marvin Rodríguez, adscrito al precinto de Caroolina, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Hasta este pasado domingo, la Policía había reportado 214 carjackings en lo que va de este año, 115 menos que los 329 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
CarjackingBreaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: