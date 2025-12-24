Dos sujetos interceptan a mujer de 62 años durante un “carjacking” en Carolina

Una mujer de 62 años fue víctima de un “carjacking” en la noche de ayer, miércoles en Carolina, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:31 p.m., en una intersección de la carretera PR-185.

Según información preliminar, la sexagenaria alegó que “fue interceptada por dos individuos a bordo de una motora, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto”.

“Los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, utilizando un arma de fuego, se apropiaron de su vehículo Nissan Versa, año 2021, color gris, cuatro puertas, con la tablilla JPP-134”, apuntó el informe policiaco.

“Los asaltantes huyeron del lugar y no se reportaron personas heridas”, agregó.

El agente Marvin Rodríguez, adscrito al precinto de Caroolina, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales.