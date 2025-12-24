Secuestran a menor de edad durante “carjacking” en Barranquitas

Un menor de 17 años fue secuestrado durante un "carjacking" en la noche de este martes en Barranquitas, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:22 p.m., en el área del servicarro del restaurante Subway ubicado en la carretera PR-152.

Según el comunicado de la Uniformada, el querellante alegó que “su hijastro de 17 años se encontraba ordenando comida en el mencionado lugar cuando un individuo el cual puede identificar se le acercó a la puerta de lado del pasajero de vehículo Toyota Corolla con la tablilla DXL-793”.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto “le indicó que lo llevara a comprar droga”, pero “al negarse el perjudicado, este abordó sin autorización el vehículo”.

“Acto seguido lo golpeó con las manos en el área de la cara, pómulo derecho y sacó un arma de fuego, amenazándolo de muerte”, agregó.

“Luego, dejó al querellante frente a las oficinas de LUMA ubicadas en la carretera PR-156, barrio Palo Hincado en dicho municipio, marchándose con el vehículo”.