Estaban en una caja de zapatos: roban $18,000 de un vehículo en Aguadilla

Las autoridades investigan, desde la mañana del martes, las circunstancias en que una persona supuestamente logró acceso a un vehículo dentro de una residencia ubicada en la PR-459, en el barrio Montaña, en Aguadilla, y se apropió de $18,000 que estaban dentro de una caja de zapatos.

De acuerdo a un informe de la Policía, el quellante alegó que el dinero se encontraba en la parte trasera de una Ford Explorer negra de 2014.