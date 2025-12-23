Estaban en una caja de zapatos: roban $18,000 de un vehículo en Aguadilla
Ocurrió en el barrio Montaña
23 de diciembre de 2025 - 5:49 PM
Las autoridades investigan, desde la mañana del martes, las circunstancias en que una persona supuestamente logró acceso a un vehículo dentro de una residencia ubicada en la PR-459, en el barrio Montaña, en Aguadilla, y se apropió de $18,000 que estaban dentro de una caja de zapatos.
De acuerdo a un informe de la Policía, el quellante alegó que el dinero se encontraba en la parte trasera de una Ford Explorer negra de 2014.
El caso fue investigado preliminarmente por el agente Carlos Mercado, del Precinto de Ramey y la pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
