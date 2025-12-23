Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estaban en una caja de zapatos: roban $18,000 de un vehículo en Aguadilla

Ocurrió en el barrio Montaña

23 de diciembre de 2025 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades investigan, desde la mañana del martes, las circunstancias en que una persona supuestamente logró acceso a un vehículo dentro de una residencia ubicada en la PR-459, en el barrio Montaña, en Aguadilla, y se apropió de $18,000 que estaban dentro de una caja de zapatos.

De acuerdo a un informe de la Policía, el quellante alegó que el dinero se encontraba en la parte trasera de una Ford Explorer negra de 2014.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Carlos Mercado, del Precinto de Ramey y la pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Aguadilla
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
