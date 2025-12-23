Roban un trailer y causan daños a estación agrícola de la UPR de Mayagüez

Un trailer que le pertenecía al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico fue robado de una estación experimental agrícola de esa institución en la carretera 5568 del barrio Cibuco III, en Corozal.

Según un informe de la Policía, la apropiación ilegal fue reportada por el administrador de la estación, quien reveló, además, que los empleados encontraron el portón abierto y con daños a la cadena.

El trailer es marca Triple Crown negro del 2022 y tiene un valor de $4,800.