NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban un trailer y causan daños a estación agrícola de la UPR de Mayagüez

El vehículo tenía un valor de $4,800 y se encontraba en una estación experimental de la institución en Corozal

23 de diciembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El distrito de Corozal investigó inicialmente y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón. (Carlos Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un trailer que le pertenecía al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico fue robado de una estación experimental agrícola de esa institución en la carretera 5568 del barrio Cibuco III, en Corozal.

Según un informe de la Policía, la apropiación ilegal fue reportada por el administrador de la estación, quien reveló, además, que los empleados encontraron el portón abierto y con daños a la cadena.

El trailer es marca Triple Crown negro del 2022 y tiene un valor de $4,800.

El distrito de Corozal investigó inicialmente y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón.

Breaking NewsUPR en MayagüezPolicía de Puerto RicoRobosCorozal
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
