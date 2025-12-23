Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltantes armados le roban el vehículo a un hombre en Juana Díaz

Abandonaron en el lugar otro auto que también había sido reportado hurtado mediante “carjacking”

23 de diciembre de 2025 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre reportó ser víctima de un “carjacking” en la madrugada de este martes en la gasolinera Mobil, que ubica en el barrio Amuelas, en la PR-149, en Juana Díaz.

Según el informe preliminar de la Policía, el querellante se encontraba en el mencionado lugar cuando llegaron, en un vehículo Nissan Versa blanco, dos individuos armados y vestidos de negro.

Otro individuo también se bajó de una guagua color gris y, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su Jeep Compass negra, de 2014, tablilla IGT-031.

De acuerdo con las autoridades, los asaltantes abandonaron en el lugar el vehículo Nissan Versa, que, a su vez, había sido reportado hurtado mediante carjacking en la madrugada de hoy, en Ponce.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Noticias
