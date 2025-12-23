Asaltantes armados le roban el vehículo a un hombre en Juana Díaz
Abandonaron en el lugar otro auto que también había sido reportado hurtado mediante “carjacking”
23 de diciembre de 2025 - 12:11 PM
Un hombre reportó ser víctima de un “carjacking” en la madrugada de este martes en la gasolinera Mobil, que ubica en el barrio Amuelas, en la PR-149, en Juana Díaz.
Según el informe preliminar de la Policía, el querellante se encontraba en el mencionado lugar cuando llegaron, en un vehículo Nissan Versa blanco, dos individuos armados y vestidos de negro.
Otro individuo también se bajó de una guagua color gris y, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su Jeep Compass negra, de 2014, tablilla IGT-031.
De acuerdo con las autoridades, los asaltantes abandonaron en el lugar el vehículo Nissan Versa, que, a su vez, había sido reportado hurtado mediante carjacking en la madrugada de hoy, en Ponce.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.
