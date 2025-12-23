Asaltantes armados le roban el vehículo a un hombre en Juana Díaz

Un hombre reportó ser víctima de un “carjacking” en la madrugada de este martes en la gasolinera Mobil, que ubica en el barrio Amuelas, en la PR-149, en Juana Díaz.

Según el informe preliminar de la Policía, el querellante se encontraba en el mencionado lugar cuando llegaron, en un vehículo Nissan Versa blanco, dos individuos armados y vestidos de negro.

Otro individuo también se bajó de una guagua color gris y, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su Jeep Compass negra, de 2014, tablilla IGT-031.

De acuerdo con las autoridades, los asaltantes abandonaron en el lugar el vehículo Nissan Versa, que, a su vez, había sido reportado hurtado mediante carjacking en la madrugada de hoy, en Ponce.