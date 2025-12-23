Buscan a una mujer que desapareció del estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las autoridades buscan dar con el paradero de una mujer de 54 años que fue vista por última vez el pasado 3 de diciembre en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Según un informe de la Policía, María Elena Castro Oyola fue reportada desaparecida por su hija y la última vez que la vio fue en el tercer piso del estacionamiento donde alegadamente abordó un Toyota Yaris gris de 2012 con tablilla KMD-264.

La mujer fue descrita como de tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, cinco pies y tres pulgadas de estatura (5′3″) y 110 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía un traje color vino y unos tenis blancos marca Nike.

Si conces el paradero de esta persona o tienes información relacionada, contacta a la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.

