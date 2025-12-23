Buscan a una mujer que desapareció del estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín
María Elena Castro Oyola se montó en un vehículo y no ha sido vista desde el 3 de diciembre
23 de diciembre de 2025 - 6:13 PM
23 de diciembre de 2025 - 6:13 PM
Las autoridades buscan dar con el paradero de una mujer de 54 años que fue vista por última vez el pasado 3 de diciembre en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.
Según un informe de la Policía, María Elena Castro Oyola fue reportada desaparecida por su hija y la última vez que la vio fue en el tercer piso del estacionamiento donde alegadamente abordó un Toyota Yaris gris de 2012 con tablilla KMD-264.
La mujer fue descrita como de tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, cinco pies y tres pulgadas de estatura (5′3″) y 110 libras de peso.
Al momento de su desaparición vestía un traje color vino y unos tenis blancos marca Nike.
Si conces el paradero de esta persona o tienes información relacionada, contacta a la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.
También puedes llamar a los agentes del CIC de Carolina al 787-257-7500 ext.1610 o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: