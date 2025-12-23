Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a una mujer que desapareció del estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín

María Elena Castro Oyola se montó en un vehículo y no ha sido vista desde el 3 de diciembre

23 de diciembre de 2025 - 6:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María Elena Castro Oyola fue vista por última vez el 3 de diciembre. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar con el paradero de una mujer de 54 años que fue vista por última vez el pasado 3 de diciembre en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Según un informe de la Policía, María Elena Castro Oyola fue reportada desaparecida por su hija y la última vez que la vio fue en el tercer piso del estacionamiento donde alegadamente abordó un Toyota Yaris gris de 2012 con tablilla KMD-264.

La mujer fue descrita como de tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, cinco pies y tres pulgadas de estatura (5′3″) y 110 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía un traje color vino y unos tenis blancos marca Nike.

Si conces el paradero de esta persona o tienes información relacionada, contacta a la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.

También puedes llamar a los agentes del CIC de Carolina al 787-257-7500 ext.1610 o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínCarolinaPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
