Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere conductora de 79 años tras chocar de frente con una patrulla municipal en San Juan

La Policía confirmó que la conductora sufrió un percance de salud que derivó en el desenlace fatal

3 de febrero de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se registró a eso de las 7:45 a.m. (GFR Media)
El accidente de tránsito se reportó a las 5:00 p.m. del lunes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una conductora murió en la tarde del lunes tras verse involucrada en un accidente de tránsito en la avenida José de Diego, frente a la panadería Mallorca, en el sector Puerto Nuevo, en San Juan, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo al informe policíaco, la víctima fue identificada como Rosa María Espinosa Aponte, de 79 años y residente en Guaynabo, quien sufrió un percance de salud mientras conducía su auto.

La investigación apunta a que la situación provocó que la mujer condujera en contra del tránsito y chocara de frente con un vehículo Toyota Corolla gris, del año 2023, perteneciente a la Policía Municipal de San Juan.

Como resultado del impacto, Espinosa Aponte falleció en el lugar, confirmó la Uniformada.

La División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal María del Mar Ortiz Rivera, investigan el accidente de carácter fatal.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPolicía Municipal de San JuanSeguridadCICAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: