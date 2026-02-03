Muere conductora de 79 años tras chocar de frente con una patrulla municipal en San Juan

Una conductora murió en la tarde del lunes tras verse involucrada en un accidente de tránsito en la avenida José de Diego, frente a la panadería Mallorca, en el sector Puerto Nuevo, en San Juan, confirmó la Policía.

De acuerdo al informe policíaco, la víctima fue identificada como Rosa María Espinosa Aponte, de 79 años y residente en Guaynabo, quien sufrió un percance de salud mientras conducía su auto.

La investigación apunta a que la situación provocó que la mujer condujera en contra del tránsito y chocara de frente con un vehículo Toyota Corolla gris, del año 2023, perteneciente a la Policía Municipal de San Juan.

Como resultado del impacto, Espinosa Aponte falleció en el lugar, confirmó la Uniformada.