Muere conductora de 79 años tras chocar de frente con una patrulla municipal en San Juan
La Policía confirmó que la conductora sufrió un percance de salud que derivó en el desenlace fatal
3 de febrero de 2026 - 8:55 AM
3 de febrero de 2026 - 8:55 AM
Una conductora murió en la tarde del lunes tras verse involucrada en un accidente de tránsito en la avenida José de Diego, frente a la panadería Mallorca, en el sector Puerto Nuevo, en San Juan, confirmó la Policía.
De acuerdo al informe policíaco, la víctima fue identificada como Rosa María Espinosa Aponte, de 79 años y residente en Guaynabo, quien sufrió un percance de salud mientras conducía su auto.
La investigación apunta a que la situación provocó que la mujer condujera en contra del tránsito y chocara de frente con un vehículo Toyota Corolla gris, del año 2023, perteneciente a la Policía Municipal de San Juan.
Como resultado del impacto, Espinosa Aponte falleció en el lugar, confirmó la Uniformada.
La División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal María del Mar Ortiz Rivera, investigan el accidente de carácter fatal.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: