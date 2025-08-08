Radican cargos contra mujer por presuntamente lanzar una piedra al cristal de una patrulla policial
Lualis Núñez, de 33 años, quedó ingresada en una institución correccional al no prestar la fianza
8 de agosto de 2025 - 11:31 AM
8 de agosto de 2025 - 11:31 AM
El juez superior Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arresto contra una mujer imputada de ocasionar daños a una patrulla propiedad del Negociado de la Policía.
La imputada fue identificada como Lualis Núñez, de 33 años y residente de Isabela, y enfrenta cargos por violación al Artículo 199 de Daños Agravados, tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, confirmó la Uniformada.
Tras examinar la prueba presentada por el fiscal Abdiel Morales, el juez le fijó una fianza de $5,000, la cual no prestó, por lo que ingresada en una institución correccional en Bayamón hasta el inicio de la vista preliminar.
De acuerdo a la investigación realizada por la Uniformada, los hechos se remontan al 7 de agosto, a las 5:08 a.m., cuando le habría lanzado una piedra al cristal delantero del vehículo oficial Dodge Ram, del año 2003, propiedad de la Policía de Puerto Rico, ocasionándole daños.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: