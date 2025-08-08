Radican cargos contra mujer por presuntamente lanzar una piedra al cristal de una patrulla policial

El juez superior Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arresto contra una mujer imputada de ocasionar daños a una patrulla propiedad del Negociado de la Policía.

La imputada fue identificada como Lualis Núñez, de 33 años y residente de Isabela, y enfrenta cargos por violación al Artículo 199 de Daños Agravados, tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, confirmó la Uniformada.

Tras examinar la prueba presentada por el fiscal Abdiel Morales, el juez le fijó una fianza de $5,000, la cual no prestó, por lo que ingresada en una institución correccional en Bayamón hasta el inicio de la vista preliminar.