7 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LUMA Energy radica querella por supuesto “pillo de luz” en residencia de Cosculluela

Esto es lo que dice la información presentada ante el Negociado de la Policía

7 de agosto de 2025 - 1:37 PM

Updated At

Actualizado el 7 de agosto de 2025 - 3:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano José Fernando Cosculluela. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una representante del consorcio LUMA Energy radicó una querella ante el Negociado de la Policía por un supuesto “pillo de luz” en una residencia que se alega pertenece al reguetonero José Fernando Cosculluela Suárez, ubicada en la urbanización Esmerald Lake en Trujillo Alto.

Aunque la querella fue presentada ayer, miércoles, 6 de agosto, los hechos se remontan al pasado 12 de marzo, cuando personal técnico del consorcio energético, en medio de una inspección, se percató de unas presuntas irregularidades en el contador de luz de la propiedad.

La querella establece que el contador tenía las cuchillas picadas y que el medidor estaba supuestamente vandalizado. Añadió que se retiró el contador y se colocó una tapa ciega. “Se hace constar que la residencia no tenía contrato de servicio con la empresa LUMA”, dice.

En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores.Momentos en que amigos y familiares, incluyendo a Cosculluela, se presentaron en el hospital Auxilio Mutuo al enterarse del fallecimiento del productor y rapero Buddha (en 2007) quien fue uno de los que le abrieron las puertas en el mundo musical. Ficha de José Fernando Cosculluela Suárez suministrada por el Negociado de la Policía, luego de que un juez hallara causa para arresto en su contra en 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 y dos bajo la Ley de Armas, ante la denuncia de su exesposa Jennifer Fungenzi. El intérprete permanece libre con grillete electrónico tras pagar la fianza.
1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder

El presunto uso indebido se estimó en $31,161.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, LUMA Energy indicó que, “como parte de nuestros procesos internos y según establece el contrato, cuando identificamos casos de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, los referimos a las autoridades para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes subsiguientes”.

De la misma forma, el consorcio añadió que “cooperamoos con las agencias de ley y orden en caso de que durante el proceso investigativo se determine la radicación de cargos”.

“Le recordamos a nuestros clientes que interactuar o manipular los medidores o cualquiera de sus componentes, representa un riesgo de seguridad para ellos, sus comunidades y nuestros empleados”, comentó.

De necesitar asistencia o para reportar situaciones peligrosas, el consorcio instó a los ciudadanos a llamar al siguiente número telefónico: 1-844-888-5862.

Investigan robo domiciliario

De otro lado, la Policía continúa investigando un robo domiciliario reportado a las 5:10 p.m. del miércoles en la misma residencia del artista donde se habría detectado la irregularidad en el equipo para el servicio energético.

Según la investigación preliminar, dos individuos con vestimenta oscura ingresaron a la residencia. Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, lograron reducir a dos personas que se encontraban en el lugar, atándolas en el área de la sala.

Así esposaron a Cosculluela en el Tribunal de Humacao

Así esposaron a Cosculluela en el Tribunal de Humacao

El cantante urbano enfrenta un caso por presuntamente matar a dos equinos y herir a dos jinetes en un “hit and run”.

Posteriormente, trasladaron a una de las víctimas hasta una oficina y una habitación de la vivienda, donde sustrajeron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente $308,700, según denunció el cantante en una querella presentada ante la Uniformada.

Tras cometer el robo, los individuos se apropiaron de una guagua Land Rover, modelo Range Rover, color negra, del año 2020, en la que emprendieron la huida. Más tarde, el vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en Aguas Buenas.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna de las tres víctimas resultó herida durante este incidente.

La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
