LUMA Energy radica querella por supuesto “pillo de luz” en residencia de Cosculluela

Una representante del consorcio LUMA Energy radicó una querella ante el Negociado de la Policía por un supuesto “pillo de luz” en una residencia que se alega pertenece al reguetonero José Fernando Cosculluela Suárez, ubicada en la urbanización Esmerald Lake en Trujillo Alto.

Aunque la querella fue presentada ayer, miércoles, 6 de agosto, los hechos se remontan al pasado 12 de marzo, cuando personal técnico del consorcio energético, en medio de una inspección, se percató de unas presuntas irregularidades en el contador de luz de la propiedad.

La querella establece que el contador tenía las cuchillas picadas y que el medidor estaba supuestamente vandalizado. Añadió que se retiró el contador y se colocó una tapa ciega. “Se hace constar que la residencia no tenía contrato de servicio con la empresa LUMA”, dice.

El presunto uso indebido se estimó en $31,161.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, LUMA Energy indicó que, “como parte de nuestros procesos internos y según establece el contrato, cuando identificamos casos de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, los referimos a las autoridades para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes subsiguientes”.

De la misma forma, el consorcio añadió que “cooperamoos con las agencias de ley y orden en caso de que durante el proceso investigativo se determine la radicación de cargos”.

“Le recordamos a nuestros clientes que interactuar o manipular los medidores o cualquiera de sus componentes, representa un riesgo de seguridad para ellos, sus comunidades y nuestros empleados”, comentó.

De necesitar asistencia o para reportar situaciones peligrosas, el consorcio instó a los ciudadanos a llamar al siguiente número telefónico: 1-844-888-5862.

Investigan robo domiciliario

De otro lado, la Policía continúa investigando un robo domiciliario reportado a las 5:10 p.m. del miércoles en la misma residencia del artista donde se habría detectado la irregularidad en el equipo para el servicio energético.

Según la investigación preliminar, dos individuos con vestimenta oscura ingresaron a la residencia. Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, lograron reducir a dos personas que se encontraban en el lugar, atándolas en el área de la sala.

Posteriormente, trasladaron a una de las víctimas hasta una oficina y una habitación de la vivienda, donde sustrajeron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente $308,700, según denunció el cantante en una querella presentada ante la Uniformada.

Tras cometer el robo, los individuos se apropiaron de una guagua Land Rover, modelo Range Rover, color negra, del año 2020, en la que emprendieron la huida. Más tarde, el vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en Aguas Buenas.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna de las tres víctimas resultó herida durante este incidente.

