Piden vídeos a Uber para evidencia: identifican a turista asesinado en Santurce

Los investigadores buscan vídeos como parte de la investigación relacionada al asesinato de un turista durante un alegado robo ayer, lunes, en Santurce.

El superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que uno de los pietajes que buscan ha sido solicitado a la compañía de la red de transporte Uber.

El occiso fue identificado por un familiar como Vadohl Alexander Emmanuel Smith, de 27 años y residente de Florida, informó el Instituto de Ciencias Forenses.

Un hombre de 23 años también resultó herido de bala en el incidente, el que fue reportado a eso de la 1:16 a.m. en la Parada 18, ubicada en la avenida Roberto H. Todd, intersección con la avenida Fernández Juncos.

“Hay diferentes evidencias que estamos ocupando, vídeos. Igual, muchos de los Ubers hoy en día tienen grabaciones dentro de los carros. Supuestamente lo tenía”, sostuvo González, en entrevista con El Nuevo Día.

“Estamos trabajando con la compañía para obtener esos vídeos también, para corroborar las diferentes versiones que estaban en ese vehículo”, agregó.

Asimismo, González informó que aumentarán la vigilancia en las zonas turísticas con un plan de seguridad que comenzó a ser elaborado en una reunión sostenida por oficiales de alto rango ayer en la tarde.

Una de las medidas incluye la activación de agentes que “se van a certificar y que se van a traer a San Juan”.

“Sí, vamos a tener un plan, para tener más presencia durante las horas donde sabemos que van a estar estos jóvenes saliendo de las discotecas y las áreas turísticas”, apuntó.

No obstante, el funcionario aseguró que los turistas no han sido objeto de crímenes por tratarse específicamente de visitantes en Puerto Rico, sino que fueron víctimas igual que cualquier residente de la isla.

“No tiene que ver con que son turistas”, recalcó González, al hacer un recuento de los incidentes más recientes, comenzando con el asesinato de Kevin Mares, de 25 años y residente del condado de Queens, Nueva York, quien fue baleado en La Perla, en agosto pasado.

“Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. La persona no era tarjeta de un caso. Estaba ahí y hubo una discusión (entre otras personas). Ese caso se esclareció”, comentó González.

Asimismo, dijo que el asesinato de Nathan Joel Castro en diciembre pasado, en El Viejo San Juan, surgió luego “de una pelea. No tenía nada que ver con que era turista”, destacó González, al recordar que también fue esclarecido, con el arresto de un joven de 20 años.

De igual forma, dijo que el asesinato el pasado 3 de enero, de Omar Padilla Vélez en Santurce, ocurrió cuando dos personas siguieron las instrucciones de un GPS que los llevó a pasar por un punto de drogas en Santurce. Murió baleado en el vehículo, donde también viajaba su novia de Filadelfia, quien resultó herida.

“Pudiera ser que los confundieron con alguien que quería hacerle daño al punto”, dijo González.

“Estamos investigando. Se han hecho varias intervenciones en esa área, en el punto de drogas, han ocupado armas, han habido arrestos y ha sido parte de la estrategia para tratar de esclarecer ese caso. Todavía lo estamos trabajando”, abundó.

Sobre el asesinato de Smith, desde ayer la Policía ha indicado que el móvil aparentemente es robo. La versión bajo investigación indica que unos individuos chocaron la guagua, se bajaron armados, y les extrajeron prendas y dinero a las personas que se encontraban dentro del vehículo.

“No fue porque eran turistas”, insistió González, al recordar que se trató de un grupo de personas que salieron de un club nocturno en Santurce y que fueron interceptados mientras iban en una guagua.