Turista alega que le robaron $60,000 obtenidos en casino de hotel en Condado
El hombre residente en Florida sostuvo que alguien con libre acceso a su habitación se apropió del dinero
30 de enero de 2026 - 11:21 AM
Un turista del estado de Florida alegó haber sido víctima de apropiación ilegal luego de que alguien se llevara $60,000 en efectivo que guardaba en la habitación donde se hospedaba, en el área del Condado.
De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 3:00 a.m. de este viernes en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en la avenida Ashford.
El turista, un hombre de 44 años, indicó a las autoridades que una persona con libre acceso a su habitación suspuestamente se apropió del dinero en efectivo, el cual presuntamente obtuvo mediante apuestas realizadas en el casino de la misma hospedería.
Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investiga los hechos.
