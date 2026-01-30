Turista alega que le robaron $60,000 obtenidos en casino de hotel en Condado

Un turista del estado de Florida alegó haber sido víctima de apropiación ilegal luego de que alguien se llevara $60,000 en efectivo que guardaba en la habitación donde se hospedaba, en el área del Condado.

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 3:00 a.m. de este viernes en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en la avenida Ashford.

El turista, un hombre de 44 años, indicó a las autoridades que una persona con libre acceso a su habitación suspuestamente se apropió del dinero en efectivo, el cual presuntamente obtuvo mediante apuestas realizadas en el casino de la misma hospedería.