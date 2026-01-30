Operación nocturna de emergencia: desde un buque de guerra hasta el Centro Médico
La situación requirió la asistencia de Aeromed para facilitar el traslado a la institución hospitalaria en San Juan
30 de enero de 2026 - 8:59 AM
30 de enero de 2026 - 8:59 AM
Puerto Rico fue escenario de una operación nocturna de emergencia tras un incidente a bordo del buque USS San Antonio (LPD-17) de la Armada de los Estados Unidos que requirió transporte médico urgente.
La operación contó con la asistencia del USS Iwo Jima (LHD-7), un portaviones estadounidense conocido por su papel clave en el traslado del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Así lo reveló la compañía AEROMED en una publicación en redes sociales, empresa que ofrece servicios de ambulancia aérea desde Puerto Rico hacia el Caribe, Centroamérica, Suramérica y los Estados Unidos.
“El portaviones americano USS Iwo Jima brindó asistencia al USS San Antonio, un crucero, de la Marina Naval de EU, luego de un incidente que requirió transporte de emergencia. La Marina solicitó el apoyo de AEROMED para facilitar el traslado. Se planificó y ejecutó una operación nocturna para el movimiento hasta Centro Médico”, indicó Aeromed.
La publicación está acompañada de un video que muestra el momento en que se completa el traslado hasta las instalaciones médicas en San Juan, con el aterrizaje del helicóptero militar, el descenso del paciente y el posterior despegue de la aeronave.
Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre la naturaleza de la emergencia, incluido el lugar exacto en el que se encontraba el buque de guerra cuando se reportó el incidente y el estado de salud del paciente que requerió los servicios médicos.
El operativo evidenció la coordinación entre la Armada de los Estados Unidos y proveedores civiles de respuesta médica aérea, así como la capacidad de ejecutar traslados críticos durante la noche, una maniobra que requiere planificación especializada.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: