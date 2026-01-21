Opinión
Fuerzas de Estados Unidos en el Caribe incautan séptimo buque petrolero sancionado ligado a Venezuela

El barco Sagitta volaba con bandera de Liberia y es propiedad y está gestionado por una empresa de Hong Kong

21 de enero de 2026 - 11:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comando militar no especificó si la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del buque, tal como ha sucedido en incautaciones anteriores. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron y tomaron el mando de un séptimo buque petrolero vinculado con Venezuela el martes, mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano.

RELACIONADAS

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tomaron “sin incidentes” el buque motor Sagitta y que la embarcación “operaba en contravención a la cuarentena establecida por el presidente Trump de los buques sancionados en el Caribe”.

El comando militar no especificó si la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del buque, tal como ha sucedido en incautaciones anteriores. El Pentágono no respondió de momento a mensajes en busca de más detalles. El Comando Sur dijo que no tenía nada que añadir a su publicación.

El Sagitta es un buque petrolero con bandera de Liberia y, según su registro, es propiedad y está gestionado por una empresa de Hong Kong. El barco transmitió su ubicación por última vez hace más de dos meses, después de partir del mar Báltico, en el norte de Europa.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al buque como parte de una orden ejecutiva relacionada con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

La publicación del Comando Sur de Estados Unidos indicó, sin embargo, que el buque había cargado petróleo de Venezuela. Aseguró que la captura del buque “demuestra nuestra determinación para garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté coordinado de manera adecuada y legal”.

El Comando Sur publicó imágenes aéreas de lo que parecía ser el Sagitta navegando, pero a diferencia de videos anteriores, no mostró el momento en que las fuerzas estadounidenses se acercaban a la embarcación ni del abordaje.

Desde que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo nocturno el pasado 3 de enero, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

Funcionarios del gobierno estadounidense han dejado en claro que consideran la incautación de los buques como una forma de generar efectivo mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

Trump se reunió hace un par de semanas con ejecutivos de compañías petroleras para discutir su objetivo de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reparar y mejorar su producción y distribución de petróleo. Aseguró en ese momento que Estados Unidos tenía previsto vender al menos de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano.

Horas antes del anuncio, Trump declaró a la prensa que Estados Unidos ya ha sacado 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela.

“Nos quedan millones de barriles de petróleo”, dijo en la Casa Blanca. “Lo estamos vendiendo en el mercado abierto. Estamos bajando los precios del petróleo de forma increíble”.

El primer buque fue incautado frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre. La mayoría de las demás embarcaciones también han sido capturadas en aguas cercanas a Venezuela, con la excepción del Bella 1, que fue incautado en el Atlántico Norte.

El Bella 1 había atravesado el Atlántico y se acercaba al Caribe el 15 de diciembre, cuando cambió drásticamente de rumbo hacia el norte, con dirección a Europa. El buque fue capturado finalmente el 8 de enero.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
