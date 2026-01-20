Expertos cuestionan si política china del “hijo único” era necesaria

Beijing- La política china del hijo único, uno de los intentos más duros de control de la población que se han visto en el mundo, obligó a abortar a las mujeres, generalizó la esterilización y llevó a vender o incluso matar a las hijas pequeñas, porque los padres querían que su único hijo fuera varón.

Ahora, según los expertos, la cuestión es si todo era necesario. La tasa de natalidad de China cayó a mínimos históricos el año pasado y su población ha descendido durante cuatro años consecutivos, según mostraron esta semana las estadísticas oficiales. Las autoridades, alarmadas por la perspectiva de una mano de obra menguante y una población envejecida, eliminaron la política en 2015.

“Es difícil escapar al hecho de que China demográficamente se disparó en el pie”, dijo Mei Fong, autora del libro de 2016 “One Child: La historia del experimento más radical de China”.

Crecimiento demográfico como amenaza

En 1980, los dirigentes chinos vieron en el crecimiento demográfico desenfrenado una amenaza potencial, tanto para el desarrollo económico como para su capacidad de alimentar a una nación de 1,000 millones de habitantes.

El entonces empobrecido país no era el único preocupado por tener demasiada gente en aquella época. El control de la población era un tema candente a escala internacional y los expertos temían que el rápido crecimiento de China, India y otros países pudiera desbordar los recursos de la Tierra.

La tasa de natalidad empezó a descender en la década de 1970, cuando el gobierno empezó a animar a la gente a tener menos hijos. No está claro en qué medida este descenso se debe a la política del hijo único y hasta qué punto se habría producido de todos modos debido a los enormes cambios económicos y sociales de las últimas cuatro décadas.

China perdió 3.4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad. (Agencia EFE)

Multas severas y esterilización

Pero los dirigentes de la época decidieron frenar el crecimiento demográfico de forma más directa, lanzando la política del hijo único y aplicándola con duras sanciones económicas a los padres que tuvieran más de un hijo, así como con abortos y campañas de esterilización. Duró 35 años.

Yi Fuxian, científico experto en obstetricia y ginecología de la Universidad de Wisconsin-Madison, señala que el número de personas que se esterilizan se desplomó de 1.4 millones de mujeres y 180,000 hombres en 2014, dos años antes de que se suavizara la política, a 190,000 mujeres y 2,600 hombres en 2020.

En 2016, el Gobierno empezó a permitir dos hijos por pareja y elevó el límite a tres en 2021. Pero ha resultado más difícil invertir la mentalidad de la gente que la política.

“Pequeños emperadores”

China no es ni mucho menos el único país que se enfrenta a los retos del envejecimiento de la población. En todo el mundo, a medida que la gente se hace más rica, tiende a tener menos hijos o a no tenerlos.

Pero la política del hijo único, que da preferencia a los hijos varones, también ha creado un desequilibrio de género en la generación del hijo único.

Ahora, algunos de esa generación, apodados antaño “pequeños emperadores” por lo mucho que se les mimaba, se enfrentan a la presión de cumplir las expectativas, incluidas las económicas, de ser hijo único.

Al llegar a los 30 y 40 años, sólo hay un hijo para mantener a dos padres y, en algunos casos, hasta cuatro abuelos. Para algunos, esto puede provocar ansiedad y depresión, dijo Fong.

“El pequeño emperador en algún momento se convierte en esclavo”, dijo.

