Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Expertos cuestionan si política china del “hijo único” era necesaria

Cuestionan su necesidad destacando su duro impacto social y los retos demográficos actuales

20 de enero de 2026 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Unas mujeres empujan a un niño pequeño en un cochecito mientras recorren la calle comercial Qianmen, decorada con farolillos, en Pekín, China, el 12 de enero de 2026. (AP Photo/Andy Wong, Archivo) (Andy Wong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beijing- La política china del hijo único, uno de los intentos más duros de control de la población que se han visto en el mundo, obligó a abortar a las mujeres, generalizó la esterilización y llevó a vender o incluso matar a las hijas pequeñas, porque los padres querían que su único hijo fuera varón.

RELACIONADAS

Ahora, según los expertos, la cuestión es si todo era necesario. La tasa de natalidad de China cayó a mínimos históricos el año pasado y su población ha descendido durante cuatro años consecutivos, según mostraron esta semana las estadísticas oficiales. Las autoridades, alarmadas por la perspectiva de una mano de obra menguante y una población envejecida, eliminaron la política en 2015.

“Es difícil escapar al hecho de que China demográficamente se disparó en el pie”, dijo Mei Fong, autora del libro de 2016 “One Child: La historia del experimento más radical de China”.

Crecimiento demográfico como amenaza

En 1980, los dirigentes chinos vieron en el crecimiento demográfico desenfrenado una amenaza potencial, tanto para el desarrollo económico como para su capacidad de alimentar a una nación de 1,000 millones de habitantes.

El entonces empobrecido país no era el único preocupado por tener demasiada gente en aquella época. El control de la población era un tema candente a escala internacional y los expertos temían que el rápido crecimiento de China, India y otros países pudiera desbordar los recursos de la Tierra.

La tasa de natalidad empezó a descender en la década de 1970, cuando el gobierno empezó a animar a la gente a tener menos hijos. No está claro en qué medida este descenso se debe a la política del hijo único y hasta qué punto se habría producido de todos modos debido a los enormes cambios económicos y sociales de las últimas cuatro décadas.

China perdió 3.4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad.
China perdió 3.4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de la natalidad. (Agencia EFE)

Multas severas y esterilización

Pero los dirigentes de la época decidieron frenar el crecimiento demográfico de forma más directa, lanzando la política del hijo único y aplicándola con duras sanciones económicas a los padres que tuvieran más de un hijo, así como con abortos y campañas de esterilización. Duró 35 años.

Yi Fuxian, científico experto en obstetricia y ginecología de la Universidad de Wisconsin-Madison, señala que el número de personas que se esterilizan se desplomó de 1.4 millones de mujeres y 180,000 hombres en 2014, dos años antes de que se suavizara la política, a 190,000 mujeres y 2,600 hombres en 2020.

En 2016, el Gobierno empezó a permitir dos hijos por pareja y elevó el límite a tres en 2021. Pero ha resultado más difícil invertir la mentalidad de la gente que la política.

“Pequeños emperadores”

China no es ni mucho menos el único país que se enfrenta a los retos del envejecimiento de la población. En todo el mundo, a medida que la gente se hace más rica, tiende a tener menos hijos o a no tenerlos.

Pero la política del hijo único, que da preferencia a los hijos varones, también ha creado un desequilibrio de género en la generación del hijo único.

Ahora, algunos de esa generación, apodados antaño “pequeños emperadores” por lo mucho que se les mimaba, se enfrentan a la presión de cumplir las expectativas, incluidas las económicas, de ser hijo único.

Al llegar a los 30 y 40 años, sólo hay un hijo para mantener a dos padres y, en algunos casos, hasta cuatro abuelos. Para algunos, esto puede provocar ansiedad y depresión, dijo Fong.

“El pequeño emperador en algún momento se convierte en esclavo”, dijo.

Impuesto sobre los conservantes

China es una sociedad envejecida que probablemente se enfrentará a un importante déficit en las próximas décadas: no hay suficientes personas en edad de trabajar para mantener a una población creciente de jubilados. Esto podría lastrar las finanzas públicas y los sistemas de pensiones.

Tags
Breaking NewsChina Población
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: