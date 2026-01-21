Se estrella tren en Barcelona, dos días después de letal choque ferroviario en el sur de España

Un tren suburbano de Barcelona se estrelló el martes después de que un muro de contención cayó sobre las vías, informaron las autoridades regionales españolas, provocando la muerte de una persona y dejando heridas a por lo menos otras 37.

El percance en Cataluña, en el noreste de España, se produjo apenas dos días después de que dos trenes chocaron en el sur del país, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

A unos 800 kilómetros de distancia, los servicios de emergencia continuaban con la búsqueda de víctimas adicionales del choque del domingo, al inicio de tres días de luto nacional.

En Cataluña, los servicios de emergencia señalaron que de las 37 personas afectadas en el percance del martes, cinco sufrieron heridas de gravedad y otras seis tienen lesiones de menor magnitud. Añadieron que se envió a 20 ambulancias al lugar del choque y que los heridos fueron trasladados a tres hospitales de la zona.

Aunque la red de trenes de alta velocidad de España por lo general opera sin mayores incidentes y, al menos hasta el domingo había sido motivo de orgullo, el servicio de trenes suburbanos está plagado de problemas de fiabilidad. Pero los accidentes que causan lesiones o muertes no son comunes en ninguno de los dos.

El tren se estrelló cerca de la localidad de Gelida, situada a unos 35 minutos de Barcelona.

La Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el operador ferroviario de España, dijo que es probable que el muro de contención se derrumbara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región esta semana. El servicio de trenes suburbanos fue cancelado a lo largo de la línea, indicó la dependencia.

Descubren más cuerpos en el lugar del choque del domingo

El incidente del domingo ocurrió a las 7:45 de la tarde, cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a Madrid, se salió de las vías y chocó contra un tren que circulaba en sentido contrario en la ruta de Madrid a Huelva, según el operador ferroviario Adif. Las autoridades seguían recuperando más cuerpos el martes.

Fidel Sáez perdió a su madre en el accidente, pero sus dos hijos, su hermano y un sobrino sobrevivieron. Su viaje a la capital para ver el musical “El Rey León” se convirtió en una pesadilla en el camino de regreso.

“Mi hermano ya ha sido desentubado. Me ha dicho que es un milagro que él esté vivo. Logró sacar a mis hijos rompiendo la ventanilla”, dijo Sáez a la televisora nacional TVE. “También me ha pedido que cuente la historia de nuestra madre, lo buena que ha sido”.

Las autoridades de salud dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta.

Uno de ellos fue Emil Johnson, un ciudadano sueco radicado en Málaga, que viajaba a Madrid para renovar su pasaporte.

“Probablemente fueron dos, tres segundos. Y todo estaba roto”, relató Jonsson a los periodistas, sentado en una silla de ruedas debido a contusiones en las costillas y la espalda y vestido, en parte, con una bata de hospital. “Cuando chocamos, no sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto”.

En medio de la tragedia, se dio a conocer que una niña de 6 años de edad sobrevivió al choque sin lesiones de gravedad, aunque sus padres, su hermano y su primo fallecieron.

El alcalde de su ciudad natal calificó el hecho como un “milagro”.

Los vagones se descarrilaron

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del percance, dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Las imágenes tomadas el martes por un fotógrafo de The Associated Press muestran los restos completamente destruidos de los dos primeros vagones del segundo tren, separados del resto del tren y tendidos junto a las vías. Los asientos fueron expulsados sobre las rocas que proporcionan el soporte bajo las vías.

A unos cientos de metros de distancia, agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el interior del primer tren con perros, con las pertenencias de los pasajeros esparcidas por el suelo, según el video distribuido por las autoridades. El último vagón estaba de lado sobre las vías, y el penúltimo vagón estaba inclinado hacia un lado con todas sus ventanas rotas.

“Todas las hipótesis están abiertas”

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que Puente ha calificado de “extraño”, ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Puente dijo que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía que podría estar relacionada con el origen del accidente, aunque insistió en que es solamente una hipótesis y que alcanzar conclusiones podría llevar semanas.

“Se trata de determinar si es la causa o la consecuencia” del descarrilamiento, dijo Puente a la radio española Cadena Ser.

En este momento, “todas las hipótesis están abiertas”, declaró Grande Marlaska en una conferencia de prensa. Los investigadores del accidente analizarán “los rieles en el punto de inicio del descarrilamiento e inspeccionarán la rodadura del tren Iryo”, añadió.

El tren que se salió de la vía pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren pertenecía a la empresa pública española Renfe.

Iryo dijo en un comunicado el lunes que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión de seguridad el 15 de enero.

Puente y Álvaro Fernández, presidente de Renfe, dijeron que ambos trenes viajaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h (155 mph), y Fernández señaló que “se puede descartar el error humano”.

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilometraje de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

“Es un palo durísimo indudablemente, y tengo que trabajar para que no afecte a la credibilidad del sistema y la solidez del sistema”, dijo Puente a la radio nacional española RNE el martes cuando se le preguntó sobre el daño a la reputación del sistema ferroviario.

Los reyes visitan lugar del choque

El rey Felipe y la reina Letizia visitaron el lugar del accidente, donde saludaron a los equipos de emergencia, así como a algunos residentes locales que ayudaron en las etapas iniciales del rescate. Después, fueron a un hospital en Córdoba donde muchos de los heridos seguían ingresados.

“Somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe”, dijo Letizia a los periodistas después de la visita.

Mientras tanto, la Guardia Civil recogía muestras de ADN de familiares que temen tener seres queridos entre los muertos no identificados.

Los trenes de alta velocidad reanudaron el servicio el martes desde Madrid a Sevilla y Málaga, las ciudades más grandes de Andalucía, la región más poblada de España, pero los pasajeros tendrán que viajar un tramo del trayecto en autobuses proporcionados por el servicio ferroviario. Puente dijo que el servicio normal de trenes no se reanudará hasta principios de febrero.