Imagen provista por la Guardia Civil española de la colisión de trenes de alta velocidad.

1 / 19 España inicia tres días de luto por el accidente de tren mientras buscan a más víctimas fatales

España inicia tres días de luto por el accidente de tren mientras buscan a más víctimas fatales. Imagen provista por la Guardia Civil española de la colisión de trenes de alta velocidad.

1 / 19 | España inicia tres días de luto por el accidente de tren mientras buscan a más víctimas fatales. Imagen provista por la Guardia Civil española de la colisión de trenes de alta velocidad. - The Associated Press

Adamuz - España despertó el martes con las banderas a media asta en el primero de tres días de luto por las víctimas del mortal accidente de tren en el sur del país, mientras los equipos de emergencia continuaban sacando cuerpos de los restos.

El número oficial de muertos del accidente del domingo aumentó a 41 el martes por la mañana, después de que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijera que se había descubierto otro cadáver cuando una grúa levantó un vagón dañado.

Las autoridades han advertido repetidamente que la cifra podría aumentar, ya que los trabajadores de emergencia aún están buscando cuerpos entre lo que el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, describió como “un amasijo de hierros”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a la televisora nacional española RTVE el lunes por la noche que los rescatistas creen haber localizado tres cuerpos más aún atrapados en los restos. No está claro si esos cuerpos están incluidos en el conteo oficial.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo Moreno.

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente que Puente ha calificado de “extraño” ya que ocurrió en una línea recta y ninguno de los trenes iba a alta velocidad.

Sin embargo, Puente dijo en entrevistas con medios españoles el lunes por la noche y el martes por la mañana que las autoridades habían encontrado una sección rota de la vía que podría estar relacionada con el origen del accidente, aunque insistió en que es solo una hipótesis y que alcanzar conclusiones podría llevar semanas.

“Se trata de determinar si es la causa o la consecuencia” del descarrilamiento, dijo Puente a la radio española Cadena Ser.

El tren que se salió de la vía pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren, que recibió el mayor impacto, pertenecía a la empresa pública española Renfe. Iryo dijo en un comunicado el lunes que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión de seguridad el 15 de enero.

PUBLICIDAD

Tanto Puente como Álvaro Fernández, el presidente de Renfe, dijeron que ambos trenes viajaban muy por debajo del límite de velocidad de 155 millas por hora (mph), y Fernández señaló que “se puede descartar el error humano”.

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilometraje de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar del accidente cerca del pueblo de Adamuz el lunes, donde declaró tres días de luto en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos y buques de la armada.

El rey Felipe y la reina Letizia de España tenían previsto visitar Adamuz y un hospital en Córdoba donde muchos de los heridos seguían ingresados el martes.

Las autoridades sanitarias dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta.

Mientras tanto, la Guardia Civil española recogía muestras de ADN de familiares que temen tener seres queridos entre los muertos no identificados.

Los servicios de trenes entre Madrid y ciudades de Andalucía, la región más poblada de España, seguían cancelados el martes, causando grandes complicaciones. La aerolínea española Iberia añadió vuelos a Sevilla y Málaga para ayudar a los viajeros varados. Algunas compañías de autobuses también reforzaron sus servicios en el sur.

___