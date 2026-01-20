Un vistazo a la Junta de Paz de Donald Trump y quiénes han sido invitado

Jerusalén- El Consejo de la Paz dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se concibió originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales para supervisar el plan de alto el fuego en Gaza. Las ambiciones de la administración Trump se han convertido en un concepto más amplio, con el presidente extendiendo invitaciones a docenas de naciones e insinuando que pronto negociará conflictos globales, como un pseudo Consejo de Seguridad de la ONU.

Se esperan más detalles cuando Trump participe en un anuncio sobre la Junta de Paz el jueves en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Los estatutos de la junta aún no se han hecho públicos, pero un borrador obtenido por The Associated Press indica que gran parte del poder se concentrará en manos del propio Trump. Una contribución de $1,000 millones asegura la membresía permanente, dice el borrador.

Esto es lo que hay que saber:

Su alcance parece ir más allá de Gaza

La administración Trump parece prever ahora la Junta de Paz con un alcance mucho más amplio que Gaza.

En las cartas enviadas el viernes a varios líderes mundiales invitándoles a formar parte del consejo, Trump dijo que éste “se embarcaría en un nuevo y audaz enfoque para resolver conflictos globales”, sugiriendo que podría actuar como rival del Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano más poderoso de la organización mundial creada tras la Segunda Guerra Mundial.

Un borrador de los estatutos de la Junta, obtenido de un diplomático europeo y confirmado por un funcionario estadounidense como exacto a fecha de lunes, utiliza un lenguaje expansivo para describir sus ambiciones.

Subraya “la necesidad de un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz” y afirma que la “paz duradera” requiere “el valor de apartarse de planteamientos e instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia”. Añade el objetivo de “asegurar la paz en lugares donde durante demasiado tiempo ha resultado esquiva”.

Según los estatutos, el presidente -que Trump dice que será él- tiene potestad para invitar a los Estados miembros, deshacer cualquier empate en una votación, decidir con qué frecuencia se reúne y crear o disolver entidades subsidiarias.

Los gastos de la Junta de Paz se financiarán con las contribuciones de los Estados miembros, que cumplirán mandatos de tres años. Los miembros que paguen “más de mil millones de dólares estadounidenses en efectivo” durante su primer año podrán tener un puesto permanente en la Junta, dice el borrador.

El borrador está en constante revisión, no está finalizado y puede sufrir cambios significativos, según el funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Invitados países de todo el mundo

También han recibido cartas de invitación de Trump el dirigente paraguayo Santiago Peña, el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Además, Rusia, Israel, India, Eslovenia, Tailandia y el brazo ejecutivo de la Unión Europea han dicho haber recibido invitaciones.

El Kremlin está ahora “estudiando los detalles” y buscará aclarar “todos los matices” en los contactos con Estados Unidos, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Trump confirmó el lunes por la noche que el presidente ruso, Vladimir Putin, había sido invitado.

Se ha pedido a Israel que se una, aunque no se sabe si el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado la oferta, dijo un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto diplomático entre bastidores.

La oficina de Netanyahu dijo anteriormente que la composición de la junta -incluida Turquía, un rival regional clave- no se coordinó con el gobierno israelí y “es contraria a su política”, sin aclarar sus objeciones. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, ha criticado a la junta y ha pedido que Israel asuma unilateralmente la responsabilidad del futuro de Gaza.

No estaba claro cuántos o qué otros líderes recibirían invitaciones.

Algunos aliados ya se han negado

Francia -que está en desacuerdo con la administración Trump por su deseo de hacerse con Groenlandia, un territorio autónomo supervisado por Dinamarca, aliado de la OTAN- no tiene previsto unirse a la Junta de Paz hasta el momento.

“Sí a la aplicación del plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, que apoyamos sin reservas, pero no a la creación de una organización, tal como se ha presentado, que sustituiría a las Naciones Unidas”, declaró el martes el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot.

Cuando se le dijo a última hora del lunes que era poco probable que el presidente francés, Emmanuel Macron, se uniera, Trump dijo: “Bueno, nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto”.

“Pondré un arancel del 200% a sus vinos y Champagnes y se unirá”, dijo Trump a los periodistas. “Pero no tiene por qué unirse”.

Otros comités que trabajarán con la Junta

La Casa Blanca dijo que una junta ejecutiva trabajará para llevar a cabo la visión de la Junta de Paz.

Entre los miembros de la junta ejecutiva figuran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el enviado de Trump, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el consejero delegado de Apollo Global Management, Marc Rowan; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el viceconsejero de Seguridad Nacional de Trump, Robert Gabriel.

La Casa Blanca también anunció los miembros de otra junta, la Junta Ejecutiva de Gaza, que, según el alto el fuego, se encargará de aplicar la dura segunda fase del acuerdo. Esto incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

Nickolay Mladenov, antiguo político búlgaro y enviado de la ONU a Oriente Medio, será el representante de la Junta Ejecutiva de Gaza encargado de supervisar los asuntos cotidianos. Otros miembros son: Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; Hassan Rashad, director de la Agencia General de Inteligencia de Egipto; la ministra emiratí Reem Al-Hashimy; el empresario israelí Yakir Gabay; y Sigrid Kaag, ex viceprimera ministra de los Países Bajos y experta en Oriente Medio.

La junta también supervisará a un comité de tecnócratas palestinos recién nombrado que se encargará de los asuntos cotidianos de Gaza.