Donald Trump arremete contra el acuerdo de Reino Unido para entregar las islas Chagos

Un sorprendido gobierno británico defendió el martes su decisión de ceder la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara el plan, que su administración había apoyado previamente.

Trump dijo que renunciar al remoto archipiélago del océano Índico, sede de una base naval y de bombarderos estadounidense de importancia estratégica, era un acto de estupidez que demuestra por qué necesita apoderarse de Groenlandia.

“Sorprendentemente, nuestro ‘brillante’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, está planeando actualmente regalar la isla de Diego García, el sitio de una base militar vital de Estados Unidos, a Mauricio, y hacerlo SIN RAZÓN ALGUNA”, dijo en un post en su plataforma de medios sociales Truth Social. “No cabe duda de que China y Rusia se han dado cuenta de este acto de debilidad total”.

“Que el Reino Unido regale una tierra extremadamente importante es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otra de una larguísima lista de razones de Seguridad Nacional por las que hay que adquirir Groenlandia”, dijo Trump.

La explosión de Trump fue un desaire a los esfuerzos del primer ministro Keir Starmer para calmar las tensiones sobre Groenlandia y arreglar una relación transatlántica deshilachada. Starmer calificó el lunes de “completamente erróneas” las declaraciones de Trump sobre apoderarse de Groenlandia, pero pidió que las desavenencias “se resolvieran mediante un debate sereno”.

Remota pero estratégica

El Reino Unido y Mauricio firmaron en mayo un acuerdo para otorgar a Mauricio la soberanía sobre las islas Chago tras dos siglos bajo control británico, aunque el Reino Unido arrendará de nuevo Diego García, donde se encuentra la base estadounidense, durante al menos 99 años.

El gobierno de Estados Unidos acogió con satisfacción el acuerdo en su momento, diciendo que “asegura el funcionamiento a largo plazo, estable y eficaz de la instalación militar conjunta de EE.UU. y el Reino Unido en Diego García.”

El Ministro del Gabinete del Reino Unido, Darren Jones, dijo el martes que el acuerdo “asegurará esa base militar para los próximos 100 años”.

En los últimos años, las Naciones Unidas y su máximo tribunal han instado a Gran Bretaña a devolver las islas a Mauricio, y el gobierno británico afirma que actúa para proteger la seguridad de la base frente a los desafíos legales internacionales.

Un portavoz del gobierno declaró que “el Reino Unido nunca comprometerá nuestra seguridad nacional” y que “este acuerdo garantiza las operaciones de la base conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en Diego García durante generaciones, con sólidas disposiciones para mantener intactas sus capacidades únicas y fuera a nuestros adversarios”.

Pero el acuerdo ha encontrado una fuerte oposición en los partidos de la oposición británica, que afirman que ceder las islas las pone en riesgo de injerencia por parte de China y Rusia.

Los isleños desplazados para construir la base estadounidense afirman que no se les consultó y temen que el acuerdo dificulte su regreso a casa.

Fuerte oposición

La legislación para aprobar el acuerdo ha sido aprobada por la Cámara de los Comunes, pero se enfrentó a una fuerte oposición en la cámara alta del Parlamento, la Cámara de los Lores, que la aprobó, aunque también aprobó una “moción de pesar” lamentando la legislación. Está previsto que vuelva a los Comunes el martes para un nuevo debate.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, criticó al gobierno laborista de Starmer por el acuerdo.

Badenoch dijo en un post en X que Trump tiene razón y que el “plan de Starmer de regalar las islas Chagos es una política terrible que debilita la seguridad del Reino Unido y regala nuestro territorio soberano. Y para colmo, nos hace a nosotros y a nuestros aliados de la OTAN más débiles frente a nuestros enemigos.”

El líder reformista británico Nigel Farage, aliado del presidente dijo: “Menos mal que Trump ha vetado la entrega de las islas Chagos”.

Estados Unidos ha descrito la base de Diego García, que alberga a unos 2,500 efectivos, en su mayoría estadounidenses, como “una plataforma casi indispensable” para las operaciones de seguridad en Oriente Próximo, Asia Meridional y África Oriental.

Las islas Chagos han estado bajo control británico desde 1814, cuando fueron cedidas por Francia. En 1965, Gran Bretaña las separó de Mauricio, antigua colonia británica, y desalojó a 2.000 personas para que el ejército estadounidense pudiera construir la base de Diego García.