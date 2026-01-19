Las encuestas coinciden en desaprobar la gestión de Donald Trump a un año de su regreso a la Casa Blanca

Washington D.C. - Donald Trump cumple el primer año de su segunda presidencia, en momentos en que una clara mayoría de los estadounidenses desaprueba su desempeño, marcado por controversias en su política pública nacional e internacional.

Su nivel de aprobación –tras regresar a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025– ronda el 42% en términos generales, de acuerdo al promedio de encuestas de Real Clear Politics.

La encuesta más reciente, de CBS, le otorga un 41% de aprobación a Trump, con un 59% de rechazo.

Mientras, el estudio de opinión de Associated Press y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago le ubicó con un 40% de respaldo, y el más reciente de Wall Street Journal con un 45%.

En la encuesta del Wall Street Journal, el 57% de los entrevistados –como parte de un sondeo realizado entre el 8 y el 13 de enero– indicó que Estados Unidos va por mal camino. Un 39% piensa que las cosas van en dirección correcta.

Con respecto a su mano dura contra la inmigración, el rechazo a la política de Trump ha ido en aumento. Solo un 38% –un 10% menos que en marzo de 2025– ahora apoya sus políticas migratorias, según la encuesta de Associated Press.

Trump ha podido reclamar como un triunfo sus medidas de seguridad en la frontera, que han evitado, según los datos oficiales, la entrada, por las fronteras con México y Canadá, de personas sin autorización del gobierno.

Pero la ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en varias ciudades –sobre todo en Minneapolis (Minnesota), donde un agente dio muerte de varios disparos a Renée Good y otros casos– han erosionado el respaldo de los estadounidenses a la política pública de Trump sobre inmigración.

El estudio de opinión de CBS destacó que el 52% de los estadounidenses piensa que ICE hace que las ciudades estadounidenses sean menos seguras, y solo un 31% considera que ahora hay mayor seguridad.

Trump ha amenazado con enviar a Minneapolis, ante las protestas ciudadanas contra ICE, 1,500 militares activos, en lo que el alcalde Jacob Frey ha advertido sería una acción “ridícula e inconstitucional”.

“ICE se presenta en ciudades de todo el país sin ser invitado, enmascarado, anónimo, sin nombre, sin apellido, sin número de placa. ICE niega sumariamente a las personas sus derechos fundamentales, deteniéndolas, esposándolas, arrestándolas, reteniéndolas y deportándolas”, indicó el congresista demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Espaillat, primer dominicano electo al Congreso, insistió que, en operativos de ICE, han sido arrestados ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas de residencia, beneficiarios del decreto administrativo DACA, que les permite trabajar y estudiar en Estados Unidos, y trabajadores agrícolas sin antecedentes penales.

La encuesta de Associated Press, realizada entre el 8 y el 11 de enero por medio de 1,203 entrevistas y con un margen de error de un 3.9%, señala, además, que el 62% de los estadounidenses rechaza la política económica de Trump.

Solo el 37% de los estadounidenses valida las acciones de Trump con respecto a la economía, lo que representa una mejora de un 6% en comparación con diciembre, pero un 3% por debajo de sus números de marzo de 2025.

Hasta el 8 de enero –cinco días después de intervenir militarmente en Venezuela para extraer del país a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo que incluyó bombardeos y en el que murieron alrededor de 80 personas, venezolanos y cubanos–, el 61% de los estadounidenses se oponía a la política exterior de Trump, según AP.

El estudio de CBS, hecho entre el 14 y el 16 de enero, indica que el 54% de los entrevistados piensa que la política exterior de Trump reduce la estabilidad y la paz a nivel internacional. Un 32% piensa que mejora la estabilidad y la paz mundial.

Dos tercios de los estadounidenses (67%) rechaza una acción militar en Irán, donde han tenido lugar multitudinarias protestas y el gobierno, según informes, puede haber dado muerte a miles, dice esa encuesta de CBS. Un 70% se opone, además, a que la administración Trump compre a Groenlandia, un territorio de Dinamarca que el presidente estadounidense quiere adquirir por las buenas o las malas.

“Necesitamos a Groenlandia”, ha insistido Trump, quien considera que se trata de un asunto de seguridad nacional, frente a Rusia y China.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen –tras una reunión con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio– dijo la semana pasada que, si Estados Unidos está preocupado por asuntos de su seguridad nacional frente a Rusia y China, tiene la posibilidad de aumentar su presencia militar en Groenlandia.

“Tenemos diferencias fundamentales”, sostuvo Rassmussen. En Groenlandia, de 57,000 habitantes, miles marcharon en protesta por las expresiones de Trump de que buscará anexar ese territorio por las buenas o las malas.

Las acciones de Trump tendrán un impacto importante en las elecciones legislativas de noviembre, cuando se renovará el pleno de toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (33 de los 100 escaños).