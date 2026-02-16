Hurtan decenas de anillos valorados en $30,000 de una joyería en San Juan

Un hombre hurtó alrededor de 200 anillos, con un valor aproximado de $30,000, durante la tarde del domingo en una joyería ubicada en el Mall of San Juan, informó este lunes la Policía.

Según el informe preliminar, la apropiación ilegal ocurrió a eso de la 1:55 p.m., cuando el individuo presuntamente solicitó a una empleada ver unos anillos, y luego tomó la bandeja y se fue corriendo con la mercancía.

Aunque el reporte policial indica que fueron 200 anillos aproximadamente, Marnie Marquina, gerente general del centro comercial, enfatizó que el personal de la tienda aún realizaba un inventario para conocer el número exacto de la mercancía robada.

Indicó, además, que se tomaron medidas inmediatas y que se realizarán reuniones con el gerente de la tienda y el director de seguridad para discutir la situación. Resaltó que nunca se había registrado un caso de esa envergadura en el local.

El sospechoso fue descrito por la Policía como de tez trigueña, aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura, y complexión delgada. Al momento de los hechos, llevaba puesta una gorra oscura con líneas naranja, una chaqueta con las mismas descripciones y mascarilla negra.