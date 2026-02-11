Identifican a joven asesinado en balacera que también dejó tres heridos Río Piedras

Una persona muerta y tres heridas de bala fueron encontradas a las 4:02 p.m. del martes en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó en Río Piedras.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos y personas heridas en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un joven dentro de un auto Mitsubishi Lancer blanco. Fue identificado como Jahn Michael Rivera Díaz, de 20 años.

En el lugar había otras tres personas quienes resultaron heridas de bala: un hombre de 69 años, un joven de 19 años y una mujer de 27 años.

Los perjudicados fueron transportados a instituciones hospitalarias de la zona y al momento se desconoce su condición