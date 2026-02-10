Amarran y amordazan a mujer durante robo domiciliario en Toa Baja

Una mujer terminó con las manos amarradas y una cinta adhesiva en su boca luego de que tres individuos armados perpetraran, el lunes, un robo domiciliario en la urbanización Las Gaviotas, en Toa Baja.

De acuerdo con el informe de la Policía, la querellante sostuvo que, mientras se disponía a cerrar la puerta de garaje de su residencia, tres hombres enmascarados, vestidos de negro y con guantes se le acercaron.

Uno de los sospechosos portaba un arma de fuego y, mediante intimidación y amenaza, la amarraron.

La perjudicada también indicó que los individuos la amenazaron con un cuchillo, ocasionaron daños en el interior de la vivienda y se apropiaron de dos vehículos todoterreno descritos como un Yamaha rojo, amarillo y negro del año 1994, y otro Yamaha azul, negro y blanco, cuyo año se desconoce.

Además, los sospechosos se apropiaron de joyería valorada en aproximadamente $4,450, según la querellante.

La Uniformada agregó que la mujer sufrió laceraciones físicas, pero rehusó recibir asistencia médica.