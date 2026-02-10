Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amarran y amordazan a mujer durante robo domiciliario en Toa Baja

Tres hombres enmascarados se le acercaron mientras cerraba la puerta de garaje de su residencia

10 de febrero de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo. (Archivo)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer terminó con las manos amarradas y una cinta adhesiva en su boca luego de que tres individuos armados perpetraran, el lunes, un robo domiciliario en la urbanización Las Gaviotas, en Toa Baja.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe de la Policía, la querellante sostuvo que, mientras se disponía a cerrar la puerta de garaje de su residencia, tres hombres enmascarados, vestidos de negro y con guantes se le acercaron.

Uno de los sospechosos portaba un arma de fuego y, mediante intimidación y amenaza, la amarraron.

La perjudicada también indicó que los individuos la amenazaron con un cuchillo, ocasionaron daños en el interior de la vivienda y se apropiaron de dos vehículos todoterreno descritos como un Yamaha rojo, amarillo y negro del año 1994, y otro Yamaha azul, negro y blanco, cuyo año se desconoce.

Además, los sospechosos se apropiaron de joyería valorada en aproximadamente $4,450, según la querellante.

La Uniformada agregó que la mujer sufrió laceraciones físicas, pero rehusó recibir asistencia médica.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
