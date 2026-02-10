Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le llevan $39,000 en efectivo del carro mientras ayudaba a otra persona a llenar una goma

Un hombre denunció que el delito ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial

10 de febrero de 2026 - 7:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
La investigación está en manos de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga una apropiación ilegal reportada en la tarde del lunes, en Bayamón, luego que un hombre de denunciara que un desconocido se llevó dinero en efectivo de su auto en el estacionamiento de un centro comercial.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar, el querellante señaló que asistía a otra persona estacionada en Plaza del Sol a llenar la goma de su auto. Mientras estaba en el lado izquierdo de su vehículo, alguien abrió la puerta del vehículo del querellante.

El desconocido se apropió “de un bulto tipo cartera, color crema, que se encontraba en la parte posterior del pasajero, donde había la cantidad de $39,000″, informó la Policía. El individuo luego se marchó en una guagua Ford Explorer, color gris del año 2001.

La investigación está en manos de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
BayamónPolicía de Puerto RicoCICRobosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
