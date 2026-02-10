Le llevan $39,000 en efectivo del carro mientras ayudaba a otra persona a llenar una goma
Un hombre denunció que el delito ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial
10 de febrero de 2026 - 7:52 AM
La Policía investiga una apropiación ilegal reportada en la tarde del lunes, en Bayamón, luego que un hombre de denunciara que un desconocido se llevó dinero en efectivo de su auto en el estacionamiento de un centro comercial.
De acuerdo con el informe preliminar, el querellante señaló que asistía a otra persona estacionada en Plaza del Sol a llenar la goma de su auto. Mientras estaba en el lado izquierdo de su vehículo, alguien abrió la puerta del vehículo del querellante.
El desconocido se apropió “de un bulto tipo cartera, color crema, que se encontraba en la parte posterior del pasajero, donde había la cantidad de $39,000″, informó la Policía. El individuo luego se marchó en una guagua Ford Explorer, color gris del año 2001.
La investigación está en manos de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
