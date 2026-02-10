Hallan un cuerpo baleado en residencial de Mayagüez

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:52 p.m., cerca de uno de los edificios del residencial Candelaria.

Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre una agresión grave.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre identificado como José Miguel Mercado Pérez de 34 años de edad y residente de Mayagüez”, indicó el informe policiaco.

El agente López, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y la fiscal Wandy Camacho, se hicieron cargo del caso.