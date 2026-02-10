Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado en residencial de Mayagüez

La víctima fue identificada como un hombre de 34 años

10 de febrero de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se levantaron como evidencia varios casquillos de bala calibre .40. (archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 48 asesinatos en lo que va de este año, 17 menos que los 65 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en Mayagüez.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:52 p.m., cerca de uno de los edificios del residencial Candelaria.

Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre una agresión grave.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre identificado como José Miguel Mercado Pérez de 34 años de edad y residente de Mayagüez”, indicó el informe policiaco.

El agente López, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y la fiscal Wandy Camacho, se hicieron cargo del caso.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
