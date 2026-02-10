Hallan un cuerpo baleado en residencial de Mayagüez
La víctima fue identificada como un hombre de 34 años
10 de febrero de 2026 - 6:31 AM
10 de febrero de 2026 - 6:31 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, lunes, en Mayagüez.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:52 p.m., cerca de uno de los edificios del residencial Candelaria.
Según la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre una agresión grave.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre identificado como José Miguel Mercado Pérez de 34 años de edad y residente de Mayagüez”, indicó el informe policiaco.
El agente López, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y la fiscal Wandy Camacho, se hicieron cargo del caso.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 48 asesinatos en lo que va de este año, 17 menos que los 65 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: