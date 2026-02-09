Se llevan sierras y podadoras: reportan $7,200 en pérdidas tras escalamiento en Las Piedras
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao está a cargo de la pesquisa
9 de febrero de 2026 - 1:02 PM
La Policía investiga un escalamiento reportado en la mañana de hoy, lunes, en un almacén en Las Piedras.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 5:30 a.m., en la calle Luis Muñoz Marín de la urbanización Oriente.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el querellante, de 47 años, denunció que alguien “rompió los candados de un arrastre color gris, año 2019, el cual es utilizado como almacén”.
Una vez lograron acceso al interior, se apropiaron de la siguiente propiedad:
“El perjudicado estimó el valor total de la propiedad hurtada y los daños en aproximadamente $7,200. La propiedad pertenece a la compañía Green Tech Contractor Inc.”, indicó el informe policiaco.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales, de Humacao para continuar con la investigación correspondiente.
La Policía exhortó “a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, a través de @PRPDNoticias o en Facebook alwww.facebook/prpdgov“, acotó.
