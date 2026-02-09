Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se llevan sierras y podadoras: reportan $7,200 en pérdidas tras escalamiento en Las Piedras

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao está a cargo de la pesquisa

9 de febrero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que la División de Robo investiga el incidente. (GFR Media)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales, de Humacao para continuar con la investigación correspondiente.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento reportado en la mañana de hoy, lunes, en un almacén en Las Piedras.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 5:30 a.m., en la calle Luis Muñoz Marín de la urbanización Oriente.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el querellante, de 47 años, denunció que alguien “rompió los candados de un arrastre color gris, año 2019, el cual es utilizado como almacén”.

Una vez lograron acceso al interior, se apropiaron de la siguiente propiedad:

  • Dos sierras de extensión marcan Stihl, color crema y anaranjado, valoradas en $2,500.00
  • Dos podadoras marcan Stihl, color crema y anaranjado, valoradas en $1,300.00
  • Dos browsers marca Redmax, color rojo y negro, valorados en $1,100.00
  • Dos trimmers marca Redmax, valorados en $1,100.00
  • Un trimmer marca Stihl, valorado en $1,200.00

“El perjudicado estimó el valor total de la propiedad hurtada y los daños en aproximadamente $7,200. La propiedad pertenece a la compañía Green Tech Contractor Inc.”, indicó el informe policiaco.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales, de Humacao para continuar con la investigación correspondiente.

La Policía exhortó “a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, a través de @PRPDNoticias o en Facebook alwww.facebook/prpdgov“, acotó.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
