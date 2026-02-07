Nuevo caso de crueldad animal: hombre enfrenta cargos por disparar a un perro en Las Piedras

La jueza Viviana Vélez, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra Carlos Rivera Díaz, de 58 años, imputado de disparar a un perro en un incidente ocurrido el 5 de febrero en Las Piedras.

Durante la vista de Regla 6, el togado examinó la prueba que presentó la Fiscalía contra Rivera Díaz y le impuso una fianza de $60,000, que prestó mediante un fiador privado, quedando libre hasta la vista preliminar.

Rivera Díaz enfrenta cargos por violar la Ley 154-2008 para el Bienestar y la Protección de los Animales, que penaliza el maltrato que cause daño físico significativo a los animales; por el Artículo 2.49C del Código Penal, que prohíbe realizar disparos en lugares abiertos o públicos poniendo en riesgo la seguridad de las personas; y por el Artículo 6.14 de la Ley de Armas, que sanciona el uso indebido de armas de fuego, incluso cuando están legalmente licenciadas.

Carlos Rivera Díaz, de 58 años, quedó en libertad tras prestar la fianza de $60,000 mediante un fiador privado. (Suministrada)

De acuerdo a la investigación de la Policía, los hechos habrían ocurrido la mañana del 5 de febrero en el sector Quebrada Grande del barrio Río, en Las Piedras, cuando el imputado, supuestamente, realizó varios disparos con un arma de fuego para la cual posee licencia, a un can de raza híbrida, color crema y de estatura mediana.

“El animal sufrió heridas superficiales en el cuerpo y una lesión adicional en la pata lateral derecha frontal”, indica el informe policíaco.

La agente Yamilka Conde, en coordinación con la teniente Zulaida A. Martínez Robles, consultó el caso con la fiscal Janitza Alsina, quien radicó los cargos antes mencionados.