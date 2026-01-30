Radican cargos contra madre por presunto patrón de maltrato contra cuatro menores en Isabela

El juez Orlando Avilés, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, en la tarde de este viernes, contra una madre de Isabela por mantener un presunto patrón de brutal abuso contra sus cuatro hijos menores de edad, informó el Departamento de Justicia.

Contra Giselle M. Barada Sánchez, de 35 años, pesan cargos por maltrato de menores, negligencia, sustancias controladas, amenaza y agresión, así como un cargo por falsificación de documentos.

Las fiscales Eileen I. Quintana González y Belinda Brignoni Hernández, presentaron los cargos ante Avilés, quien le impuso una fianza de $325,000, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresada en prisión hasta la fecha de su vista preliminar, señalada para el 13 de febrero.

De la pesquisa realizada por la Policía se desprende que la imputada supuestamente mantuvo un brutal patrón de maltrato físico y psicológico contra sus hijos, de 15, 13, 11 y 8 años causándoles daño físico y emocional. El maltrato al que fueron sometidos los menores incluía golpes, palabras soeces, amenazas, uso de sustancias controladas frente a estos, una alimentación deficiente y abandono.

