Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Radican cargos contra el alcalde de Budapest por organizar el evento Orgullo LGBTQ+

Gergely Karácsony comenzó a ser investigado tras una marcha celebrada a pesar de la prohibición del gobierno

28 de enero de 2026 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, habla con los medios ante la Oficina de Investigación Nacional en Budapest, Hungría, el viernes 1 de agosto de 2025. (Tamas Purger/MTI vía AP, Archivo) (Tamas Purger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Budapest, Hungría - Las autoridades en Hungría presentaron cargos el miércoles contra el alcalde progresista de Budapest por su papel en la organización el año pasado de un evento del Orgullo LGBTQ+ en la capital que había sido prohibido.

RELACIONADAS

Gergely Karácsony, quien ha liderado Budapest desde 2019, fue objeto de una investigación policial tras la marcha del 28 de junio que se llevó a cabo a pesar de una prohibición impuesta por el gobierno nacionalista conservador de Hungría.

El evento fue el más grande de su tipo en la historia del país, y sus organizadores afirmaron que unas 300,000 personas habían participado.

En un comunicado el miércoles, la Oficina del Fiscal Jefe de Budapest dijo que Karácsony había sido acusado de organizar la asamblea ilegal a pesar de una orden de prohibición. Se recomendó que enfrentara una multa sin necesidad de juicio.

Los fiscales dijeron que Karácsony había desafiado la orden policial que prohibía la marcha del Orgullo y “publicó repetidamente convocatorias públicas para participar en la asamblea, y luego lideró la asamblea”.

Un desafiante Karácsony dijo en un comunicado escrito que era un “acusado orgulloso”.

“Parece que en este país, este es el precio que pagas si defiendes tu propia libertad y la libertad de los demás”, escribió. “Si alguien piensa que puede prohibirme, disuadirme o impedirme a mí y a mi ciudad hacerlo, está gravemente equivocado”.

Karácsony no disputó la descripción de la fiscalía sobre su papel en la marcha, y escribió que “eso es exactamente lo que sucedió”.

“Nunca aceptaré, ni me resignaré a la idea de que en mi patria podría ser un crimen defender la libertad. Nunca toleraré esto, y a pesar de cada amenaza y cada castigo, lo combatiré, porque cuando las personas que quieren vivir, amar, ser felices son simplemente traicionadas por su propio país, traicionadas por su gobierno, la resistencia es un deber”, añadió.

El partido del primer ministro Viktor Orbán aprobó una controvertida ley anti-LGBTQ+ en marzo de 2025 que prohibió los eventos del Orgullo y permitió a las autoridades utilizar herramientas de reconocimiento facial para identificar a quienes asistían a los festejos.

El gobierno del líder populista ha insistido en que el Orgullo -que es una celebración de la visibilidad LGBTQ+ y la lucha por la igualdad de derechos- era una violación de los derechos de los niños al desarrollo moral y espiritual. Una enmienda constitucional el año pasado declaró que estos derechos tenían prioridad sobre otras protecciones fundamentales, incluido el derecho a reunirse pacíficamente.

El partido de Orbán ha aprobado otras legislaciones -incluida una ley de 2021 que prohíbe todo contenido que represente la homosexualidad a menores de 18 años- que grupos de derechos y políticos europeos han denunciado como represivas contra las minorías sexuales y comparadas con restricciones similares en Rusia.

Tags
Breaking NewsBudapestLGBTT+Comunidad LGBTQ+LGBTTQI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: