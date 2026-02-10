Vehículo cae por un precipicio en la PR-2 en Añasco
Tres jóvenes resultaron heridos y un carril de la vía permanece cerrado mientras se investiga
10 de febrero de 2026 - 7:01 AM
Actualizado el 10 de febrero de 2026 - 7:37 AM
Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 5:30 a.m., en el kilómetro 143, de la carretera PR-2.
Según la información preliminar, el vehículo salió de la vía en circunstancias que están bajo investigación.
Luego, el auto cayó por un precipicio con dos ocupantes, quienes fueron atendidos por paramédicos. De inmediato no se precisó la condición.
La Policía informó que el carril derecho de la PR-2 fue cerrado mientras se lleva a cabo la investigación. Ante esto, se urgió a los conductores a transitar con precaución por la zona y, de ser posible, tomar la PR-110 como vía alterna.
Personal de la División de Patrullas y Carretas de Mayagüez está a cargo del caso.
