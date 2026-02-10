Vehículo cae por un precipicio en la PR-2 en Añasco

Un vehículo cayó por un precipicio en la mañana de este martes en Añasco, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 5:30 a.m., en el kilómetro 143, de la carretera PR-2.

Según la información preliminar, el vehículo salió de la vía en circunstancias que están bajo investigación.

Luego, el auto cayó por un precipicio con dos ocupantes, quienes fueron atendidos por paramédicos. De inmediato no se precisó la condición.

La Policía informó que el carril derecho de la PR-2 fue cerrado mientras se lleva a cabo la investigación. Ante esto, se urgió a los conductores a transitar con precaución por la zona y, de ser posible, tomar la PR-110 como vía alterna.