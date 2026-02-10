Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vehículo cae por un precipicio en la PR-2 en Añasco

Tres jóvenes resultaron heridos y un carril de la vía permanece cerrado mientras se investiga

10 de febrero de 2026 - 7:01 AM

Updated At

Actualizado el 10 de febrero de 2026 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Patrullas y Carretas de Mayagüez está a cargo del caso. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un vehículo cayó por un precipicio en la mañana de este martes en Añasco, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 5:30 a.m., en el kilómetro 143, de la carretera PR-2.

Según la información preliminar, el vehículo salió de la vía en circunstancias que están bajo investigación.

Luego, el auto cayó por un precipicio con dos ocupantes, quienes fueron atendidos por paramédicos. De inmediato no se precisó la condición.

La Policía informó que el carril derecho de la PR-2 fue cerrado mientras se lleva a cabo la investigación. Ante esto, se urgió a los conductores a transitar con precaución por la zona y, de ser posible, tomar la PR-110 como vía alterna.

Personal de la División de Patrullas y Carretas de Mayagüez está a cargo del caso.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAñascoAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: