Más de 300 agentes de la Policía aprueban examen para ascenso a sargento en la segunda ronda

Un total de 329 agentes candidatos al rango de sargento de la Policía de Puerto Rico aprobó el examen de promoción, administrado por segunda ocasión el pasado sábado, 7 de febrero de 2026.

El número representa un 34% de los participantes de esta segunda ronda, que se sumará a los 60 agentes que ya habían aprobado el primer examen durante la primera administración, en diciembre de 2025.

“Extendemos nuestras felicitaciones a todos los aprobados y les deseamos éxito en los próximos pasos de su desarrollo profesional”, expresó la Uniformada en declaraciones escritas.

El pasado 17 de diciembre, el superintendente de la Uniformada, Joseph González reveló que, de los 1,169 agentes que tomaron el examen de ascenso al rango de sargento, el 13 de diciembre, solo 60 —equivalente al 5.1%— lograron aprobarlo.

Posteriormente, una orden del juez de distrito federal Francisco Besosa, el 14 de enero, determinó que se estaría postergando el segundo examen por las extraordinariamente bajas calificaciones obtenidas, considerando que “esta tasa de fracaso es inaceptable e inconsistente con las metas del esfuerzo de Reforma de la Policía”.

Esa orden añadía, además, que la prueba no se estaría facilitando hasta tanto se ofreciera al Tribunal los hallazgos de una revisión.

En ese momento, el superintendente señaló que, desde que se recibió la notificación de la orden del juez a cargo de la Reforma de la Policía, la agencia estuvo en comunicación continua y coordinada con todas las partes en el caso.