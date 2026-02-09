Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 300 agentes de la Policía aprueban examen para ascenso a sargento en la segunda ronda

En diciembre, durante la primera administración de la prueba, un 95% de los candidatos fracasó

9 de febrero de 2026 - 5:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 2 de febrero, el Tribunal Federal determinó dar paso a la prueba luego de que 1,109 candidatos fracasaran la prueba en diciembre y ese mismo foro decidiera postergarla hasta tanto recibiera los hallazgos de una revisión. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un total de 329 agentes candidatos al rango de sargento de la Policía de Puerto Rico aprobó el examen de promoción, administrado por segunda ocasión el pasado sábado, 7 de febrero de 2026.

RELACIONADAS

El número representa un 34% de los participantes de esta segunda ronda, que se sumará a los 60 agentes que ya habían aprobado el primer examen durante la primera administración, en diciembre de 2025.

“Extendemos nuestras felicitaciones a todos los aprobados y les deseamos éxito en los próximos pasos de su desarrollo profesional”, expresó la Uniformada en declaraciones escritas.

El pasado 17 de diciembre, el superintendente de la Uniformada, Joseph González reveló que, de los 1,169 agentes que tomaron el examen de ascenso al rango de sargento, el 13 de diciembre, solo 60 —equivalente al 5.1%— lograron aprobarlo.

Posteriormente, una orden del juez de distrito federal Francisco Besosa, el 14 de enero, determinó que se estaría postergando el segundo examen por las extraordinariamente bajas calificaciones obtenidas, considerando que “esta tasa de fracaso es inaceptable e inconsistente con las metas del esfuerzo de Reforma de la Policía”.

Esa orden añadía, además, que la prueba no se estaría facilitando hasta tanto se ofreciera al Tribunal los hallazgos de una revisión.

En ese momento, el superintendente señaló que, desde que se recibió la notificación de la orden del juez a cargo de la Reforma de la Policía, la agencia estuvo en comunicación continua y coordinada con todas las partes en el caso.

Finalmente, a principios de febrero, el Tribunal Federal determinó —de manera excepcional— dar paso a la administración de esta segunda prueba.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: