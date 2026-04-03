Revelan momento de enfermedad del juez del Tribunal Supremo federal Samuel Alito

Washington - El juez del Tribunal Supremo federal Samuel Alito se enfermó en un evento en Filadelfia el mes pasado y fue tratado por deshidratación antes de regresar a su casa en los suburbios de Washington, dijo el viernes la portavoz del tribunal.

La enfermedad de Alito no requirió una estancia hospitalaria de una noche y volvió al banquillo el lunes siguiente, dijo la portavoz Patricia McCabe en un comunicado.

Ese mismo día, Alito intervino activamente en los alegatos de un importante caso sobre el voto por correo y participó en todas las vistas del tribunal durante las dos semanas siguientes.

Alito, que cumplió 76 años el miércoles, es el segundo miembro más veterano del tribunal, después del juez Clarence Thomas, de 77 años.

La cadena CNN fue la primera en informar del episodio y también dijo que el tratamiento se administró en un hospital de Filadelfia. El tribunal no dijo dónde había sido trasladado Alito.

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El incidente es el último ejemplo de la reticencia de los magistrados a hablar de su salud, al menos hasta que la noticia se filtre de algún modo.

En 2020, el tribunal confirmó que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, había pasado una noche en el hospital tras una caída que requirió puntos de sutura en la frente, sólo después de que el Washington Post lo informara primero.

Alito fue conducido por su equipo de seguridad desde Washington a lo que la CNN dijo que era una cena tras un panel de la Federalist Society que analizaba sus 20 años en el tribunal.

Cuando por la noche no se sintió bien, “aceptó la recomendación de su equipo de seguridad de acudir a un médico antes del viaje de tres horas a casa”, al norte de Virginia, explicó McCabe. Se le administraron líquidos para la deshidratación, añadió.

Aunque el juez no ha dicho nada sobre su jubilación, se ha especulado con que Alito podría dimitir pronto, lo que daría al presidente Donald Trump la oportunidad de nombrar a un cuarto juez, después de los tres que fueron confirmados durante su primer mandato.

Aunque Alito es joven para los estándares del Tribunal Supremo, puede que no quiera quedarse y apostar por la posibilidad de que los demócratas den la vuelta al Senado en las elecciones de noviembre y vean a un demócrata hacerse con la Casa Blanca dos años después.

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