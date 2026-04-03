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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a una turista arrastrada por la corriente marina en playa del Condado

La Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan respondió a la emergencia registrada en la playa detrás del hotel La Concha

3 de abril de 2026 - 4:38 PM

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Sara Santillán, de 34 años y residente del estado de Maryland, fue rescatada por la Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una turista que fue arrastrada por la fuerte corriente marina mientras se encontraba en la playa detrás del hotel La Concha, en Condado, fue rescatada ilesa tras una rápida movilización de la Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan, informó la oficina de prensa del Ayuntamiento.

Se indicó que la intervención se produjo como parte del patrullaje preventivo que se mantiene activo en la zona costera durante la Semana Santa, como parte del plan de seguridad municipal.

La información preliminar apunto a que la turista, identificada como Sara Santillán, de 34 años y residente en el estado de Maryland, se encontraba en el agua cuando fue arrastrada mar adentro por las corrientes submarinas en la zona.

La mujer comenzó a pedir auxilio.

La Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan rescató a una turista que fue arrastrada por la corriente en la playa frente al hotel La Concha, en Condado.
La Unidad Marítima de la Policía Municipal de San Juan rescató a una turista que fue arrastrada por la corriente en la playa frente al hotel La Concha, en Condado. (Suministrada )

Fue cuando miembros de la Unidad Marítima, que se encontraban patrullando la zona, respondieron de inmediato a la emergencia y la transportaron sana y salva hasta la orilla.

“Esta intervención es reflejo del trabajo preventivo que estamos realizando en nuestras costas. Nuestros agentes marítimos están activos, vigilantes y preparados para responder con rapidez ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida de residentes o visitantes”, indicó Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Jackson Rodríguez explicó que se mantendrá activo el plan de seguridad durante todo el fin de semana con vigilancia reforzada en playas, zonas costeras y áreas de alta concurrencia, como parte de las acciones dirigidas a proteger a residentes y visitantes durante este periodo.

El funcionario recordó, además, que está vigente una advertencia a los bañistas por las condiciones del mar.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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