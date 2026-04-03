Familiares de turista que murió en Puerto Rico claman por respuestas

Los familiares de Tamirah Dix, la mujer residente en el estado de Georgia que el pasado sábado perdió la vida en Puerto Rico, asegura tener muchas preguntas, pero muy pocas respuestas sobre la muerte de la turista de 40 años.

Shadi Nix, hermano de la infortunada, dijo al noticiario de WSB-TV Channel 2, que la familia necesita respuestas de cómo falleció.

“Nos dijeron que sufrió un golpe en la cara practicando el zipline, después fueron a comer y empezó a sentir náuseas y vomitó. Y entiendo que de ahí todo fue cuesta abajo. Comenzó a convulsar”, indicó.

“No sabemos qué fue exactamente lo que pasó, si fue una rama, un árbol, qué fue. Tenemos muchas preguntas, pero pocas respuestas”, añadió.

Los familiares de la mujer, a quien le fascinaba viajar y el turismo de aventuras, dijeron que viajó a la isla para celebrar el cumpleaños de una amiga.

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Los familiares aseguraron que no han recibido mucha información sobre lo sucedido mientras que el cuerpo de Tamirah continúa en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El pasado jueves la administración del Toro Verde Adventure Park aseguró a El Nuevo Día que no tenía registros sobre el fallecimiento de alguna persona que haya visitado sus instalaciones.

Emanuel Ortiz, gerente de Operaciones del parque, dijo previamente que una investigación interna arrojó que “no tenemos récord ni notificación alguna de un impacto, golpe o situación irregular”.

Los hechos fueron reportados por la Policía, cuya Oficina de Prensa informó que acompañantes de la mujer alertaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico en horas de la tarde.