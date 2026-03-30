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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Toro Verde alega no tener “récord ni notificación” sobre incidente en el parque de Orocovis

La empresa aseguró que cooperará con las autoridades ante el fallecimiento de una mujer

30 de marzo de 2026 - 1:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La realización de 'El Monstruo' contó con una inversión de aproximadamente un $1 millón.
Toro Verde está localizado en Orocovis y cuenta con instalaciones en el Distrito T-Mobile, además del Parque de las Ciencias de Bayamón.
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Toro Verde Adventure Park aseguró que no tiene registros sobre el fallecimiento de una persona que visitó sus instalaciones en Orocovis.

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Emanuel Ortiz, gerente de Operaciones del parque, sostuvo que una investigación interna arrojó que “no tenemos récord ni notificación alguna de un impacto, golpe o situación irregular”.

Aunque se desconocen detalles mayores, durante las pasadas horas trascendió que una persona, presuntamente, recibió un impacto en el rostro antes de lanzarse de un “zipline” de la empresa el sábado pasado.

Los hechos fueron reportados por la Policía, cuya Oficina de Prensa informó que familiares de la mujer, identificada como Tamirah Dix, de 40 años, alertaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico en horas de la tarde.

Unos paramédicos acudieron al lugar y transportaron a la mujer a un hospital en Dorado, donde certificaron la muerte de la mujer.

“No haremos expresiones adicionales sobre este tema en este momento por ser una investigación en curso, pero reiteramos que en Toro Verde Adventure Park contamos con estrictos protocolos de seguridad que requieren la notificación y atención inmediata de cualquier incidente, por mínimo que sea”, reclamó Toro Verde en un comunicado de prensa.

“Nuestro personal está altamente capacitado para responder de forma ágil y efectiva ante cualquier situación, siguiendo estándares reconocidos a nivel internacional”, agregó.

Toro Verde Adventure Park aseguró que “cooperará con las autoridades en lo que sea necesario para aclarar lo ocurrido”.

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TurismoToro VerdePolicía de Puerto Rico
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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