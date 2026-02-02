Tribunal Federal da luz verde a que la Policía administre examen de ascenso a sargento

La Policía de Puerto Rico administrará el examen para el ascenso de rango a sargento el próximo 7 de febrero, luego de que una orden judicial del Tribunal Federal en Puerto Rico lo autorizara, de manera excepcional, el lunes.

Una orden judicial, el 14 de enero, determinó que se estaría postergando el examen por las extraordinariamente bajas calificaciones obtenidas tras la administración del mismo en diciembre: apenas 60 candidatos (5.1%) de un total de 1,169 aprobó.

Esa orden añadía, además, que la prueba no se estaría facilitando hasta tanto se ofreciera al Tribunal los hallazgos de la revisión.

En ese momento, el superintendente de la Policía, Joseph González informó que “nos comunicamos y nos reunimos con todas las partes”. “La orden del tribunal indica que tenemos que suspender el examen esperando que se haga una investigación o un análisis de lo de lo que pasó en la última (administración de la prueba)”, mencionó entonces, a preguntas de este medio.

Posteriormente, indicó que la agencia estuvo en comunicación continua y coordinada con todas las partes en el caso, que incluían al Monitor Federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, en inglés), el Special Master y la compañía contratada para el diseño y la administración del examen de ascenso.

Tras esto, se propuso crear una nueva prueba compuesta con otras preguntas, elaboradas el 15 de enero de 2026, para atender las preocupaciones de la corte sobre la integridad y eficacia de la misma.

Según la determinación del Tribunal Federal emitida este lunes, la Policía comentó que no facilitar el examen redundaría en problemas de logística por razones como el limitado tiempo para que los candidatos estudien, los seguros, las planificaciones individuales de cada examen, entre otras razones.

Aunque en ese mismo documento legal el juez federal Francisco Besosa catalogó esas razones como vagas, sí dio paso a la administración del examen.

Tras conocer sobre la aprobación, el superintendente de la Policía, Joseph González expresó, en declaraciones escritas, que “desde el inicio, nuestro compromiso ha sido actuar con total transparencia y proveer toda la información requerida para atender cualquier planteamiento relacionado con el examen administrado en diciembre de 2025. Reiteramos que el examen fue desarrollado y será administrado por una entidad externa especializada en evaluación y medición de competencias, utilizando una metodología previamente validada y aprobada por las partes del caso de Reforma. Dicha metodología está dirigida a medir de forma objetiva los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar el rango de sargento dentro de la Policía de Puerto Rico”.