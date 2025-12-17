A repetir la prueba: fracasa el 95% de los agentes en examen para ascenso a sargento
La Policía de Puerto Rico confirmó que, de un total de 1,169 miembros, solo 60 candidatos lo aprobaron
17 de diciembre de 2025 - 8:50 AM
De los 1,169 agentes de la Policía de Puerto Rico que tomaron el examen de ascenso al rango de sargento el pasado sábado, 13 de diciembre, solo 60 —equivalente al 5.1%— lograron aprobarlo, reveló el superintendente de la Uniformada, Joseph González.
Esto significa que el 95% de los candidatos que tomó el examen fracasó. Precisamente, la Policía reconoció que el número de aprobación es “una cifra que no cumplió con las expectativas ni permitió cubrir la totalidad de las plazas de sargento actualmente disponibles”.
Por tanto, el titular de la Uniformada y exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla adelantó que habrá una nueva oportunidad para tomar el examen. La nueva fecha será el 7 de febrero de 2026.
En esa línea, detalló que en los próximos días se circulará la nueva convocatoria oficial con todos los detalles y requisitos para los aspirantes.
“Reconocemos la importancia de contar con supervisores capacitados y preparados para asumir roles de liderazgo dentro de la Policía de Puerto Rico. Ante el bajo número de aprobados y con el fin de garantizar que tengamos el personal necesario para atender las necesidades operacionales, hemos tomado la determinación de ofrecer un nuevo examen”, expresó González, en un comunicado de prensa.
