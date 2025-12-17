Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A repetir la prueba: fracasa el 95% de los agentes en examen para ascenso a sargento

La Policía de Puerto Rico confirmó que, de un total de 1,169 miembros, solo 60 candidatos lo aprobaron

17 de diciembre de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ante la situación, habrá una nueva oportunidad para tomar el examen. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

De los 1,169 agentes de la Policía de Puerto Rico que tomaron el examen de ascenso al rango de sargento el pasado sábado, 13 de diciembre, solo 60 —equivalente al 5.1%— lograron aprobarlo, reveló el superintendente de la Uniformada, Joseph González.

Esto significa que el 95% de los candidatos que tomó el examen fracasó. Precisamente, la Policía reconoció que el número de aprobación es “una cifra que no cumplió con las expectativas ni permitió cubrir la totalidad de las plazas de sargento actualmente disponibles”.

Por tanto, el titular de la Uniformada y exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla adelantó que habrá una nueva oportunidad para tomar el examen. La nueva fecha será el 7 de febrero de 2026.

En esa línea, detalló que en los próximos días se circulará la nueva convocatoria oficial con todos los detalles y requisitos para los aspirantes.

“Reconocemos la importancia de contar con supervisores capacitados y preparados para asumir roles de liderazgo dentro de la Policía de Puerto Rico. Ante el bajo número de aprobados y con el fin de garantizar que tengamos el personal necesario para atender las necesidades operacionales, hemos tomado la determinación de ofrecer un nuevo examen”, expresó González, en un comunicado de prensa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
