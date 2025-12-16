La Policía pide ayuda para dar con sospechosos de robos en establecimientos de Humacao

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a varias personas sospechosas de cometer apropiación ilegal en distintos establecimientos de la zona policíaca de Humacao.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, entre los meses de junio a septiembre de 2025, en hechos separados, dos mujeres y tres hombres robaron mercancía de distintas tiendas.

Los actos ocurrieron en las tiendas Old Navy, Walmart, Home Depot y T-Mobile, todas localizadas en el municipio de Humacao.