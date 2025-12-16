La Policía pide ayuda para dar con sospechosos de robos en establecimientos de Humacao
Los hechos ocurrieron entre junio a septiembre del año en curso
16 de diciembre de 2025 - 3:30 PM
16 de diciembre de 2025 - 3:30 PM
Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a varias personas sospechosas de cometer apropiación ilegal en distintos establecimientos de la zona policíaca de Humacao.
De acuerdo con el informe de la Uniformada, entre los meses de junio a septiembre de 2025, en hechos separados, dos mujeres y tres hombres robaron mercancía de distintas tiendas.
Los actos ocurrieron en las tiendas Old Navy, Walmart, Home Depot y T-Mobile, todas localizadas en el municipio de Humacao.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de estps casos, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: