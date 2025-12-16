Opinión
La Policía pide ayuda para dar con sospechosos de robos en establecimientos de Humacao

Los hechos ocurrieron entre junio a septiembre del año en curso

16 de diciembre de 2025 - 3:30 PM

Imágenes de las personas sospechosas. (Fotomontaje con imágenes su)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a varias personas sospechosas de cometer apropiación ilegal en distintos establecimientos de la zona policíaca de Humacao.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, entre los meses de junio a septiembre de 2025, en hechos separados, dos mujeres y tres hombres robaron mercancía de distintas tiendas.

Los actos ocurrieron en las tiendas Old Navy, Walmart, Home Depot y T-Mobile, todas localizadas en el municipio de Humacao.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de estps casos, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Breaking NewsHumacaoPolicía de Puerto RicoRobos
Andrea Guemárez Soto
