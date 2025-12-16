Hallan cuerpo en estado de descomposición en una casa en Canóvanas

La Policía investiga las circunstancias en las que murió una persona que fue encontrada este martes, a eso de la 1:29 p.m., dentro de una residencia ubicada en la PR-188, a la altura del kilómetro 2.0, en Canóvanas.

Según indica el informe preliminar, una querella a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cadáver.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron, en el interior de la propiedad, el cuerpo de un hombre aún sin identificar y en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia y otras pruebas de rigor que determinen la causa del deceso.