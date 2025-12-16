Hallan cuerpo en estado de descomposición en una casa en Canóvanas
La Policía respondió a una alerta a través del Sistema de Emergencia 9-1-1
16 de diciembre de 2025 - 2:53 PM
La Policía investiga las circunstancias en las que murió una persona que fue encontrada este martes, a eso de la 1:29 p.m., dentro de una residencia ubicada en la PR-188, a la altura del kilómetro 2.0, en Canóvanas.
Según indica el informe preliminar, una querella a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cadáver.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron, en el interior de la propiedad, el cuerpo de un hombre aún sin identificar y en avanzado estado de descomposición.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia y otras pruebas de rigor que determinen la causa del deceso.
La agente Dashira Osorio, adscrita al Distrito de Canóvanas en unión al Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.
