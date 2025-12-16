Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo en estado de descomposición en una casa en Canóvanas

La Policía respondió a una alerta a través del Sistema de Emergencia 9-1-1

16 de diciembre de 2025 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia y otras pruebas de rigor que determinen la causa del deceso. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La Policía investiga las circunstancias en las que murió una persona que fue encontrada este martes, a eso de la 1:29 p.m., dentro de una residencia ubicada en la PR-188, a la altura del kilómetro 2.0, en Canóvanas.

Según indica el informe preliminar, una querella a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a los uniformados sobre el cadáver.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron, en el interior de la propiedad, el cuerpo de un hombre aún sin identificar y en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia y otras pruebas de rigor que determinen la causa del deceso.

La agente Dashira Osorio, adscrita al Distrito de Canóvanas en unión al Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Breaking News Policía de Puerto Rico CIC División de Homicidios Canóvanas Cadáveres
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
