Autoridades divulgan descripción del cuerpo encontrado flotando en la laguna San José
Al momento, se desconoce la causa de muerte y las circunstancias que rodean los hechos
3 de abril de 2026 - 12:13 PM
Actualizado el 3 de abril de 2026 - 5:00 PM
3 de abril de 2026 - 12:13 PM
Actualizado el 3 de abril de 2026 - 5:00 PM
Un cuerpo fue hallado flotando este viernes en la Laguna San José, en jurisdicción de Carolina, informó la Policía.
La agente Ileannett Montero Ferrer, de la Comandancia de Carolina, indicó que el hallazgo fue reportado a eso de las 11:30 a.m. mediante una llamada personal de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.
El cadáver, que no ha sido identificado al momento y se mantiene como un “John Doe“, fue descrito como de tez trigueña, de aproximadamente 30 años, estatura de 5 pies con 8 pulgadas y un peso aproximado de 160 libras.
Además, tiene barba y cabello de color negro.
Vestía una camisa negra con líneas rojas y blancas, pantalón corto rosado y calzado deportivo en colores negro, dorado y blanco.
Al momento, se desconoce la causa de muerte y las circunstancias que rodean los hechos.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra en la escena.
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