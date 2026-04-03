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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades divulgan descripción del cuerpo encontrado flotando en la laguna San José

Al momento, se desconoce la causa de muerte y las circunstancias que rodean los hechos

3 de abril de 2026 - 12:13 PM

Updated At

Actualizado el 3 de abril de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra en la escena. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un cuerpo fue hallado flotando este viernes en la Laguna San José, en jurisdicción de Carolina, informó la Policía.

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La agente Ileannett Montero Ferrer, de la Comandancia de Carolina, indicó que el hallazgo fue reportado a eso de las 11:30 a.m. mediante una llamada personal de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.

El cadáver, que no ha sido identificado al momento y se mantiene como un “John Doe“, fue descrito como de tez trigueña, de aproximadamente 30 años, estatura de 5 pies con 8 pulgadas y un peso aproximado de 160 libras.

Además, tiene barba y cabello de color negro.

Vestía una camisa negra con líneas rojas y blancas, pantalón corto rosado y calzado deportivo en colores negro, dorado y blanco.

Al momento, se desconoce la causa de muerte y las circunstancias que rodean los hechos.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra en la escena.

Tags
Breaking NewsCarolinaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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