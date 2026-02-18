Turista de Nebraska muere ahogado en la playa Rompeolas en Aguadilla
El hombre de 71 años fue llevado a la orilla, pero ya no tenía signos vitales
18 de febrero de 2026 - 8:30 PM
Un turista de 71 años falleció ahogado en la playa Rompeolas, en Aguadilla, durante la tarde del martes.
Según un informe de la Policía, Gordon Klein, procedente de Nebraska, se encontraba con su familia cuando estos se percataron de que el hombre se estaba ahogando.
Aunque fue rescatado y trasladado a la orilla, tras ser transportado a un hospital de la zona el doctor de turno certificó la ausencia de signos vitales.
El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
