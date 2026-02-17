Identifican a joven asesinado a tiros frente a cancha en Fajardo

La Policía de Puerto Rico confirmó la identidad del joven que fue ultimado a tiros en la madrugada del domingo, en la avenida Robinson, frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Beltrán, en Fajardo.

El occiso fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses por un familiar como Yadiel Omar Antonio Soto López, de 19 años y residente de Las Piedras.

Según la información preliminar, agentes adscritos al Distrito de Fajardo realizaban un patrullaje preventivo por el área cuando, a la 1:01 a.m., escucharon múltiples detonaciones. Al acudir a la escena, encontraron el cuerpo del joven con varias heridas de bala, tendido en el área verde frente a la instalación deportiva.

La investigación quedó en manos del agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en coordinación con la fiscal Sandra Cortés Rodríguez.