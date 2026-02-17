Identifican a joven asesinado a tiros frente a cancha en Fajardo
El crimen se reportó la madrugada del pasado domingo, informó la Policía
17 de febrero de 2026 - 3:38 PM
La Policía de Puerto Rico confirmó la identidad del joven que fue ultimado a tiros en la madrugada del domingo, en la avenida Robinson, frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Beltrán, en Fajardo.
El occiso fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses por un familiar como Yadiel Omar Antonio Soto López, de 19 años y residente de Las Piedras.
Según la información preliminar, agentes adscritos al Distrito de Fajardo realizaban un patrullaje preventivo por el área cuando, a la 1:01 a.m., escucharon múltiples detonaciones. Al acudir a la escena, encontraron el cuerpo del joven con varias heridas de bala, tendido en el área verde frente a la instalación deportiva.
La investigación quedó en manos del agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en coordinación con la fiscal Sandra Cortés Rodríguez.
La Uniformada exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020.
