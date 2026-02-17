Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a joven asesinado a tiros frente a cancha en Fajardo

El crimen se reportó la madrugada del pasado domingo, informó la Policía

17 de febrero de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de la escena del crimen. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico confirmó la identidad del joven que fue ultimado a tiros en la madrugada del domingo, en la avenida Robinson, frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Beltrán, en Fajardo.

El occiso fue identificado en el Instituto de Ciencias Forenses por un familiar como Yadiel Omar Antonio Soto López, de 19 años y residente de Las Piedras.

Según la información preliminar, agentes adscritos al Distrito de Fajardo realizaban un patrullaje preventivo por el área cuando, a la 1:01 a.m., escucharon múltiples detonaciones. Al acudir a la escena, encontraron el cuerpo del joven con varias heridas de bala, tendido en el área verde frente a la instalación deportiva.

La investigación quedó en manos del agente Julio Prado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, en coordinación con la fiscal Sandra Cortés Rodríguez.

La Uniformada exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDivisión de HomicidiosAsesinatosFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
